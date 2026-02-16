تعهدات ارزی و قوانین موجودتولید و صادرات کشاورزی را از رمق انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله امین صبح دوشنبه در دیدار اقشار مختلف مردم با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دانشگاه اصفهان در پنجاه و یکمین سفر استانی اظهار کرد: پس از ۲۵ سال خشکی رودخانه، هرچند بخشی از مردم شرق اصفهان توانسته‌اند مشکلات اقتصادی خود را تا حدی حل کنند، اما درصد قابل توجهی از مردم همچنان گرفتارند و این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی جدی و ویژه است.

وی با بیان اینکه کشاورزی پایه و ستون اقتصاد غذایی کشور محسوب می‌شود، افزود: در سطح کشور و به‌ویژه استان اصفهان با مشکلات متعددی در حوزه آب و کشاورزی روبه‌رو هستیم. با وجود فعالیت در سه استان اصفهان، فارس و هرمزگان و ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی، همچنان موانع ساختاری اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان به‌صورت پایدار فعالیت کنند.

نماینده جامعه کشاورزان استان اصفهان با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی گفت: ما تولیدکننده سبزی و صیفی گلخانه‌ای هستیم و صادرات این محصولات به دلیل پروفرم‌های کوچک، با سازوکار فعلی تعهدات ارزی سازگار نیست. به‌دلیل تحریم‌ها امکان بازگرداندن ارز از مسیرهای بانکی در زمان مقرر وجود ندارد و همین موضوع باعث شده سیستم بانکی تولیدکنندگان را رد کند.

امین ادامه داد: هرچند با پیگیری قوه قضائیه در استان و طرح موضوع در کارگروه اقتصاد مقاومتی، مشکل ما حل شد، اما این اقدامات پس از تحمیل خسارت انجام می‌شود. یا باید مسیر قانونی صادرات تسهیل شود یا چاره‌ای اساسی اندیشیده شود، زیرا در غیر این صورت، صادرات به سمت کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف می‌رود و زمینه سوءاستفاده فراهم می‌شود.

وی با تشکر از استاندار، دستگاه قضائی و دادستانی استان برای پیگیری مشکلات تولیدکنندگان، به چالش‌های بیمه تأمین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی در صورت اشتغال مجدد، علاوه بر پرداخت مالیات، مجبور به پرداخت دوباره حق بیمه هستند، در حالی که هیچ تفاوتی نباید میان بازنشسته دولتی و بازنشسته تأمین اجتماعی وجود داشته باشد.

این کارآفرین حوزه کشاورزی افزود: بسیاری از این افراد با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان قادر به تأمین زندگی نیستند، در حالی که تجربه بالایی دارند. این قانون باید اصلاح شود تا هم کارفرما دچار مشکل نشود و هم پرداخت‌ها خارج از سامانه‌های مالی، جرم تلقی نشود.

امین با تأکید بر اجرای اصل رایگان بودن خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان طبق قانون اساسی، اظهار کرد: امروز برخی بیمه‌شدگان برای درمان ناچار به فروش دارایی‌های زندگی خود هستند و این موضوع نیازمند ورود جدی دولت و مجلس است.

وی در پایان، جریمه‌های سنگین کارفرمایان در حوادث کارگاهی، پیچیدگی سامانه‌های صدور مجوز و مشکلات تأمین نهاده‌هایی مانند کود را از دیگر موانع تولید دانست و تأکید کرد: این مشکلات نه‌تنها تولید را زمین‌گیر کرده، بلکه خود به عاملی برای تشدید قاچاق و بروز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.