اعطای تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال در ۱۱ استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در راستای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و اجرای برنامه‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، این معاونت فراخوان عمومی دوم اعطای تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (تبصره ۱۸ سابق) را منتشر کرد.

این اقدام با هدف حمایت از رشد تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور صورت گرفته است و شرکت‌های متقاضی می‌توانند از تاریخ ۲۷ بهمن تا ۵ اسفند ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی به نشانی khedmat.isti.ir (بخش تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال تبصره ۲ و ۱۸)، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

نرخ سود تسهیلات سرمایه ثابت در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و مرزی ۱۶ درصد و در سایر مناطق ۱۸ درصد و با دوره تنفس و باز پرداخت حداکثر ۵ سال است. همچنین نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش ۱۹ درصد برای مناطق محروم و مرزی و ۲۲ درصد برای سایر مناطق بوده و دوره بازگشت آن حداکثر یک‌سال است.

مهلت شرکت در فراخوان با تخصیص کامل منابع پایان خواهد یافت. همچنین طرح‌های مصوب برای دریافت تسهیلات به بانک ملت معرفی می‌شوند و احراز شرایط اعتباری، تأمین تضامین و وثایق متناسب با تسهیلات درخواستی طبق ضوابط بانک مرکزی الزامی است.

در حال حاضر ظرفیت اعطای این تسهیلات صرفا در استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، قم، زنجان، کرمانشاه، لرستان و هرمزگان فراهم است و در صورت ایجاد ظرفیت در سایر استان‌‎ها، فراخوان‌های بعدی نیز از طریق پایگاه اینترنتی معاونت علمی به نشانی www.isti.ir به طور عمومی منتشر خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند برای مطالعه جزئیات بیشتر این فراخوان به فایل پیوست مراجعه کنند.