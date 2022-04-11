به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبری درباره احتمال بازگشت کارلوس کی روش به تیم ملی ایران و پیشنهاد فدراسیون کشورمان به این مربی پرتغالی، سروصدای زیادی به پا کرد. کی روش روز گذشته به صورت توافقی از هدایت تیم ملی فوتبال مصر کنار رفت و به نوشته سایت «کوره» پیشنهادات وسوسه انگیزی از تیم‌هایی چون ایران، تونس و استرالیا دریافت کرده است.

خبرنگار مهر برای بررسی این موضوع سراغ «عاطف العربی» سردبیر بخش ورزشی روزنامه «الیوم السابع» رفت تا نظر او را درباره عملکرد کی روش در مصر و مقصد بعدی او پرس و جو کند.

* خبرگزاری مهر - بعضی از رسانه‌های عربی عنوان کردند امکان دارد کی روش بعد از جدایی از مصر سرمربی ایران بشود. از این موضوع اطلاع دارید؟

- عاطف العربی: کی روش گزینه اصلی هدایت تیم ملی تونس است. اطلاعات نزدیکان کی روش حاکی از این است که او سرمربی تونس خواهد شد.

* یعنی کی روش پیشنهادی از ایران ندارد؟

- به نظرم او سرمربی تونس می‌شود. این نقل قول یکی از دوستان کی روش است. او در صحبت‌هایش اشاره‌ای به ایران نکرد. همه اطلاعات حاکی از حضور کی روش در تونس است. همچنین تیم مراکش هم یکی دیگر از گزینه‌های کی روش است.



‌عاطف العربی خبرنگار مصری

* می‌توانید بگویید منظورتان از دوست کی روش چه کسی است؟ اطلاعات او قابل اطمینان است؟

- یک دوست مصری کی روش که در زمان حضور این مربی در مصر در کنارش بود. ان شاءالله که این اطلاعات درست باشد.

* رابطه کی روش با فدراسیون فوتبال مصر چگونه بود؟

- او بر سر مفاد قراردادش با فدراسیون مصر اختلاف داشت. همینطور افکار عمومی در مصر از عملکرد این مربی ناراضی بود.

* منظورتان این است که کی روش در مصر محبوب نبود؟ علت نارضایتی افکار عمومی از این مربی چه بود؟

- عملکرد او در تیم ملی مصر مطلوب نبود. کی روش در سه تورنمت شکست خورد و ناکام ماند. مصر با این مربی در مسابقات کشورهای عربی به عنوان چهارم رسید. در فینال مسابقات قهرمانی آفریقا به سنگال باخت و با قبول شکست برابر سنگال از رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بازماند. کی روش هیچ نتیجه مثبتی به دست نیاورد. او حتی با تغییر پست بازیکنان اشتباهاتی را در چیدمان ترکیب تیم مرتکب شد.