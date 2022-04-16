اختصاص ۳ میلیارد تومان برای احداث کنارگذر شهرستان نیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی عصر شنبه در دیدار مردمی خود در شهر نیر اظهار کرد: سال‌هاست که احداث کمربندی و کنارگذر نیر آغاز شده و سعی بر این است تا امسال با تخصیص سه میلیارد تومان اعتبار این پروژه عمرانی در نیر به بهره‌برداری برسد.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این کنارگذر انتظار می‌رود از بار ترافیکی داخل شهر نیر کاسته شده و شرایط مناسبی را برای عبور و مرور راحت مسافران و گردشگران به ویژه در ایام گردشگری شاهد باشیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: با این اقدام نه تنها چهره شهر شرایط مطلوب‌تری به خود پیدا می‌کند بلکه تردد ایمنی را شاهد خواهیم بود و از بار ترافیکی داخل شهر و خیابان‌های منتهی به میادین اصلی کاسته خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسوی تکمیل راه کریق – آرموداق به میانه را در نیر به عنوان اصلی‌ترین پروژه عمرانی در شهرستان یادآور شد و افزود: برای این پروژه منابع اعتباری مناسب در نظر گرفته شده تا با تکمیل این مسیر تردد راحت و کم خطری را در رسیدن به میانه و اتصال به بزرگراه تبریز – زنجان شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با مسئولان استان آذربایجان شرقی نیز رایزنی انجام شده تا این مسیر در محدوده استان همجوار ادامه پیدا کرده و تکمیل شود.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین به مناسب‌سازی راه کورائیم – خلیفه‌لو به عنوان خواسته و مطالبه به حق مردم این منطقه اشاره کرد و ادامه داد: در جذب اعتبارات عمرانی در سال ۱۴۰۱ تلاش خواهیم کرد تا منابع بیشتری از ردیف‌های ملی تخصیص پیدا کرده و عمران و آبادانی را در این منطقه شاهد باشیم.

وی نامگذاری سال ۱۴۰۱ را به نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی» یادآور شد و اضافه کرد: برای تحقق این شعار تکمیل زیرساخت‌ها در شهرک تخصصی آب بسیار مهم است و باید پروژه‌های معطل مانده در این مجموعه هر چه سریع‌تر افتتاح شده و به بهره‌برداری برسد.

حجت‌الاسلام موسوی به برگزاری جشنواره آش در سطح ملی و جهانی در نیر اشاره کرد و گفت: در این زمینه میراث فرهنگی باید با دعوت از سر آشپزان معروف به این جشنواره رونق ملی و جهانی ببخشد تا در سال‌های آینده بتوانیم از ظرفیت این جشنواره در معرفی ابنیه‌های تاریخی، مناطق طبیعی و گردشگری نیر استفاده کنیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ضرورت تکمیل سد سرخاب و بهره‌برداری از این پروژه را یادآور شد و افزود: در کنار این مجموعه تلاش خواهیم کرد تا مشکل آب روستاهای نیر در فصل تابستان برطرف شود.