به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع طی سخنانی در چهاردهمین جشنواره جوان سرباز اظهار کرد: شناخت فرصت‌ها و موقعیت‌ها در زندگی مهم است و قدر این فرصت جوانی را باید دانست. در دوران جوانی برخی فکر می‌کنند باید از لذات مادی و شهوانی برخوردار شوند، اما چنین نیست، بلکه جوان باید از این موقعیت برای عبادت استفاده کند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع یادآور شد: اگر نقش جوانان در دوران انقلاب نبود انقلاب پیروز نمی‌شد و اگر آنان در دفاع مقدس نقش ایفا نمی‌کردند، جنگ به نتیجه نمی‌رسید.

آقاجانپور اظهار کرد: امروز هرکجا پیشرفت می‌بینیم به این دلیل است که به جوانان اعتماد کردیم. رهبری هم بارها گفته‌اند که راه علاج مشکلات، دولت انقلابی و مردمی و به کارگیری ظرفیت جوانان است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع تصریح کرد: امروز وزارت دفاع که پیشگام علم و فناوری دفاعی است، افتخارش این است که از فرهیختگان و نخبگان جوان استفاده کرده است.