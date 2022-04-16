به گزارش خبرنگار مهر، روز ۳۰ فروردین‌ماه به عنوان روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی در تقویم ثبت شده است.

به همین مناسبت به میزبانی دانشگاه لرستان و به صورت مجازی، همایش بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و گرامیداشت زادروز حکیم جرجانی، در روز ۳۰ فروردین‌ماه، برگزار می‌شود.

علی فرمانی رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان و مسئول کمیته برگزاری همایش‌ها در انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران روز شنبه در این رابطه به رسانه‌ها گفت: در ایران با هدف بزرگداشت مقام والای حکیم اسماعیل جرجانی، سی‌ام فروردین‌ماه، مصادف با زادروز او، به‌عنوان روز ملی آزمایشگاه نام‌گذاری شده است.

بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه به‌صورت مجازی

وی از برگزاری بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه در دانشگاه لرستان، به‌صورت مجازی خبر داد و بیان کرد: این مراسم مهم، حاصل همکاری شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان (با محوریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه) و انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران است.

فرمانی، توضیح داد: این مراسم با حضور مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولان دانشگاه لرستان، مدیران، کارشناسان، شرکت‌ها و فعالان آزمایشگاهی سراسر کشور، صبح سه‌شنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد و در ادامه در قالب نشستی، سخنرانی‌های شخصیت‌های بزرگ علمی کشور ارائه می‌شود.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان تشریح کرد: این مراسم با توجه به وضعیت خاص کشور به‌دنبال شروع ویروس کرونا، برای سلامت محققان، به‌طور کامل به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

برگزاری دوره‌های آموزش مداوم

وی تأکید کرد: رسالت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان توسعه و حمایت علمی از پژوهش‌های کارآفرینی و دانش‌بنیان در زمینه روش‌های آنالیز آزمایشگاهی با لحاظ کردن سیاست‌های پژوهشی دانشگاه و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فردی دانشجویان و محققان از طریق برگزاری دوره‌های آموزش مداوم است.

فرمانی تشویق و حمایت از مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در حوزه طرح‌های آزمایشگاهی و تربیت کارشناسان علوم آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای ملی، بین المللی و دارای بالاترین سطح توانمندی‌های علمی و فنی را از دیگر اولویت‌های این مرکز اعلام کرد.

مسئول کمیته برگزاری همایش‌ها در انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران تصریح کرد: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان می‌تواند در حوزه خلق دانش فنی و گسترش دامنه‌های علم و فناوری در زمینه آموزش، پژوهش و توانایی تطبیق با تکنولوژی‌های به‌روز دنیا، زمینه ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت را به ارمغان بیاورد.

گفتنی است همایش بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه، به میزبانی دانشگاه لرستان از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۳۰ فروردین‌ماه، آغاز می‌شود.