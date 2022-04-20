دریافت 3 MB کد مطلب 5471540 https://mehrnews.com/xXwS6 ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۰۶ کد مطلب 5471540 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۰۶ قرآن خوانی زنان فلسطینی در مسجد الاقصی در حضور نظامیان صهیونیست در این فیلم قرآن خوانی زنان فلسطینی در محوطه مسجد الاقصی در حضور نظامیان رژیم صهیونیستی را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط تعرض شهرکنشینان صهیونیست به مسجدالاقصی آمادهباش نظامیان صهیونیست در مسجدالاقصی حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به پایگاه القادسیه در خانیونس عملیات اطفای حریق در مسجدالاقصی قدرت نیروهای مسلح، رژیم صهیونیستی را آرام نخواهد گذاشت تظاهرات هزاران فلسطینی بعد از اقامه نماز جمعه در مسجدالاقصی مقابله فلسطینیها با صهیونیستها برای ورود به مصلی «قبه الصخره» رفتار وحشیانه نظامیان صهیونیست با پدر و پسر فلسطینی عقبنشینی نظامیان صهیونیستی از مسجدالاقصی برچسبها رژیم صهیونیستی نظامیان رژیم صهیونیستی مسجدالاقصی قرآن کریم فلسطین
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