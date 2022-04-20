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کد مطلب 5471540
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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۰۶

قرآن خوانی زنان فلسطینی در مسجد الاقصی در حضور نظامیان صهیونیست

قرآن خوانی زنان فلسطینی در مسجد الاقصی در حضور نظامیان صهیونیست

در این فیلم قرآن خوانی زنان فلسطینی در محوطه مسجد الاقصی در حضور نظامیان رژیم صهیونیستی را مشاهده می‎‌نمایید.

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