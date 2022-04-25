دریافت 6 MB کد مطلب 5474618 https://mehrnews.com/xXy8V ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴ کد مطلب 5474618 فیلم استان ها فیلم استان ها ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴ توقیف شناور خارجی حامل ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس شناور خارجی حامل ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس توقیف شد. کپی شد مطالب مرتبط جریمه ۱۱ میلیاردی قاچاقچی سوخت در استان فارس قانون جدید مبارزه با قاچاق به مرحله اجرا رسید کشف ۱۵ میلیاردی لوازم خانگی قاچاق توسط پلیس قم باند ضد امنیتی قاچاق سلاح در ماهشهر منهدم شد شناور خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس توقیف شد برچسبها قاچاق قاچاق سوخت سوخت قاچاق بوشهر خلیج فارس
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