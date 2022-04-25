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کد مطلب 5474618
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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴

توقیف شناور خارجی حامل ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس

توقیف شناور خارجی حامل ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس

شناور خارجی حامل ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس توقیف شد.

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