دریافت 3 MB کد مطلب 6941805 https://mehrnews.com/x3d2dw ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۶ کد مطلب 6941805 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۶ اولین فیلم از زیرسطحیِ هوشمند آمریکا که در تنگه هرمز شکار شد اولین فیلم از زیرسطحیِ هوشمند آمریکا را که در تنگه هرمز شکار شد؛ مشاهده کنید. کپی شد مطالب مرتبط ارتش آمریکا مدعی انهدام ۵ نفتکش ایرانی شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نبرد مقتدرانه ادامه خواهد داشت هشدار فوری نیروی دریایی سپاه به اقدام بزدلانه ارتش تروریستی آمریکا برچسبها ایالات متحده امریکا ارتش آمریکا تجهیزات نظامی نیروی دریایی سپاه
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