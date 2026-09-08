دریافت 3 MB
کد مطلب 6941805
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۶

اولین فیلم از زیرسطحیِ هوشمند آمریکا که در تنگه هرمز شکار شد

اولین فیلم از زیرسطحیِ هوشمند آمریکا که در تنگه هرمز شکار شد

اولین فیلم از زیرسطحیِ هوشمند آمریکا را که در تنگه هرمز شکار شد؛ مشاهده کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید