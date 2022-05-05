به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فیروزآبادی شامگاه پنجشنبه در سفر به اردبیل و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال گذشته تعهد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی کمیته امداد به صورت صد درصد محقق شد تا ما بتوانیم تمام تعهدات خود را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: در کنار اشتغال سعی کردیم تا ۶۰ هزار مددجوی کمیته امداد را نیز در سال گذشته با حمایت‌های همه‌جانبه به نقطه خودکفایی برسانیم تا این خانواده‌ها با خوداتکایی بتوانند نیازهای معیشتی خود را تأمین کنند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: شورای اشتغال کشور در سال‌جاری سهمیه اشتغال کمیته امداد را ۵۰۰ هزار نفر تعیین کرده که ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تعهد اشتغال را شاهد هستیم.

فیروزآبادی افزود: منابع ما در تحقق این میزان اشتغال از محل تبصره ۱۶ رقمی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان و از محل تبصره ۱۸ نیز معادل یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: یک‌هزار میلیارد تومان منابع نیز به صورت قرض‌الحسنه و از طریق صندوق امداد ولایت برای ایجاد اشتغال مددجویان اختصاص می‌یابد.

فیروزآبادی اضافه کرد: در کنار تحقق کمی این میزان اشتغال، با هدف ارتقای کیفی اشتغال ایجاد شده نیز ما در سال‌جاری راهبردهایی را تعریف کردیم که مهمترین آن توجه جدی به مهارت‌آموزی در گستردگی، تنوع‌بخشی به اشتغال و فراوانی و ارزانی شغل ایجاد شده است.

وی بیان کرد: از مجموع فرصت شغلی ایجاد شده در کمیته امداد در سایه مهارت‌آموزی قرار است ۱۵۰ هزار فرصت اشتغال و کارآفرینی به وجود آید که چهار برابر عملکرد سال گذشته خواهد بود.

فیروزآبادی مهارت‌آموزی در سنین پایین به ویژه دانش‌آموزی را از اولویت‌های کمیته امداد در سال‌جاری اعلام کرد و ادامه داد: اگر نوجوانان ما از همان سن ۱۳ سالگی وارد مهارت‌آموزی شوند، به محض ورود به بازار کار شغل خود را پیدا می‌کنند و به نوعی چرخه فقر نیز در جامعه از بین رفته و افراد اشتغال پایدار پیدا می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا محوریت اشتغال ایجاد شده، مهارت‌آموزی و دانش‌افزایی باشد تا افراد بتوانند در اشتغال ایجاد شده پایداری و تثبیت کار و تلاش را شاهد باشند.

فیروزآبادی تصریح کرد: دیگر راهبرد کمیته امداد در سال‌جاری ایجاد اشتغال توجه به زنجیره‌ها در فرآیند تولید است که سعی می‌کنیم در واحدهای اقتصادی، تولیدی و مجموعه‌های کارآفرینی در کنار درآمد بیشتر برای متقاضیان کار، کیفیت کار و تلاش و تقویت محصولات تولید شده را در یک زنجیره با ارزش شاهد باشیم.

وی گفت: ما از تجربیات سال‌های گذشته درس گرفتیم و سعی داریم تا با کیفیت مشاغل مناسب و پردرآمد برای مددجویان ایجاد کنیم که ضرورت این کار همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و منابع است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با قدردانی از مدیران استانی و محلی در کمک و پشتیبانی از اشتغال ایجاد شده برای مددجویان افزود: استاندار اردبیل نیز برای حمایت از اشتغال مددجویان به ویژه در زنجیره متنوع اعلام آمادگی کرده تا بانک‌ها و سایر مؤسسات در پشتیبانی از این امر پیشقدم شوند.