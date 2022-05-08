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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۵۰

فرمانده سپاه ثارالله کرمان:

۳ هزار گروه جهادی در کرمان وجود دارد

۳ هزار گروه جهادی در کرمان وجود دارد

کرمان - فرمانده سپاه ثارالله کرمان از وجود ۳ هزار گروه جهادی در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر یکشنبه رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی اظهارداشت: اردوهای راهیان نور، پروه‌های جهادی و شجره طیبه صالحین کارهایی هستند که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان کارهای عمیق فرهنگی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: افرادی که در گروه‌های جهادی فعال هستند به دنبال خودسازی و در نهایت محرومیت سازی در مناطق محروم هستند و در راستای رضایت خدا و مردم گام برمی دارند.

سردار معروفی افزود: ما اعتقاد داریم راه حل رفع محرومیت‌ها نیز همین خودسازی و کار جهادی است و فقر و محرومیت با همین گروه‌های مخلص جهادی از بین می‌رود.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان از وجود ۳ هزار گروه جهادی ثبت شده در کرمان خبر داد و بیان کرد: به این نیروها باید به عنوان یک نیوی ارزمند نگاه شود نه یک نیروی ارزان قیمت، زیرا این نگاه لیبرالی است.

وی از فعالیت این گروه‌ها در شرق و جنوب کرمان اشاره کرد و افزود: قرار گاه آبرسانی در کرمان نیز با همین نگاه جهادی در حال فعالیت است و ۴۰۹ روستا آبرسانی شده است.

کد مطلب 5484728

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