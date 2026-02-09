یادداشت مهمان، امیرحسین مقیمی : نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌های یوروترک (YouGov EuroTrack) که اواسط ژانویه ۲۰۲۶ در شش کشور مهم اروپایی شامل انگلیس، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا انجام شده، نشان می‌دهد افکار عمومی نسبت به ایالات متحده آمریکا به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در دهه اخیر رسیده است و بیش از همیشه بی‌اعتمادی به نقش واشنگتن در سیاست بین‌الملل موج می‌زند.

بر اساس این نظرسنجی، در دانمارک که بیشترین کاهش اعتماد را تجربه کرده‌اند، حدود ۸۴ درصد از پاسخ‌دهندگان دیدگاه منفی نسبت به آمریکا دارند، رقمی که نسبت به نظرسنجی قبلی در نوامبر ۲۰۲۵ بیش از ۱۴ واحد درصد افزایش یافته است.

این کشور همچنین کمترین میزان افرادی را دارد که ایالات متحده را به عنوان دوست یا متحد تلقی می‌کنند؛ فقط ۲۶ درصد دانمارکی‌ها آمریکا را متحد می‌دانند که کاهش چشمگیری نسبت به ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۳ است.

در فرانسه و آلمان نیز روند منفی به وضوح قابل مشاهده است. فقط حدود ۵۳ درصد از فرانسوی‌ها و ۴۱ درصد از آلمانی‌ها همچنان آمریکا را دوست یا متحد تلقی می‌کنند، در حالی که بخش اعظم جمعیت این کشورها نظرات منفی درباره ایالات متحده ابراز داشته‌اند.

در انگلیس، حدود ۴۶ درصد و در اسپانیا ۳۹ درصد از پاسخ‌دهندگان دیدگاهی مثبت نسبت به آمریکا دارند. ایتالیا با حدود ۵۲ درصد در میان این گروه از کشورها همچنان بیشترین میزان دیدگاه مثبت را از آنِ خود کرده، هر چند این نسبت نیز نشان‌دهنده برابری یا کاهش چشمگیر در اعتماد عمومی است.

نکته مهم دیگر این است که افکار عمومی تنها نسبت به خود آمریکا منفی نیست، بلکه درباره نقش واشنگتن در اتحادهای نظامی و روابط راهبردی نیز دچار تردید شده‌اند. اکثریت پاسخ‌دهندگان در این کشورها معتقدند اتحادیه اروپا باید در حوزه‌های سیاسی، نظامی و حتی امنیتی فاصله بیشتری با آمریکا بگیرد تا بتواند استقلال راهبردی خود را آزادانه‌تر دنبال کند.

این تغییرات در دیدگاه‌ها هم‌زمان با تنش‌های اخیر بین اتحادیه اروپا و آمریکا رخ داده، از جمله اختلافات بر سر تعرفه‌های تجاری، موضوعات امنیتی و به‌ویژه تنش‌های مرتبط با گرینلند که به بحث‌های داغی در مطبوعات اروپایی تبدیل شده است.

تحلیل‌گران معتقدند این مسئله نه تنها احساسات عمومی را نسبت به واشنگتن تشدید کرده، بلکه می‌تواند در بلندمدت بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی اتحادیه اروپا در قبال آمریکا تأثیرگذار باشد.

همچنین بخش اعظمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی باور دارند که وابستگی اروپا به آمریکا در زمینه دفاع و امنیت نمی‌تواند به آسانی قطع شود و تضعیف روابط با واشنگتن ممکن است پیامدهای منفی برای ثبات و اقتصاد اروپا داشته باشد. با این حال، بسیاری از شهروندان اروپایی بر ضرورت تقویت توان دفاعی و سیاسی اتحادیه اروپا تأکید می‌کنند و خواستار کاهش بیش از پیش نفوذ آمریکا در تصمیمات جمعی اروپا هستند.

در مجموع، این نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که اعتماد عمومی به آمریکا در شش کشور بزرگ غربی به حداقل خود رسیده و تردید درباره نقش واشنگتن در نظام جهانی افزایش یافته است. این تغییرات ممکن است در سال‌های آتی در روابط فراآتلانتیک و سیاست‌های راهبردی اتحادیه اروپا نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه