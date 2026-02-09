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۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

نوری: خانواده‌های شهدای امنیت مورد عنایت ویژه الهی‌اند

نوری: خانواده‌های شهدای امنیت مورد عنایت ویژه الهی‌اند

بجنورد-نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی،در دیدار با خانواده شهدای امنیت اسفراین،با تجلیل از مقام والای شهدا تأکید کرد:خانواده‌های آنان به‌واسطه فداکاری شهدا،مورد عنایت ویژه الهی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا نوری، ظهر دوشنبه با حضور در شهرستان اسفراین با خانواده شهدای امنیت شهرستان اسفراین دیدار و گفت‌وگو کرد.

امام جمعه بجنورد در این دیدار با اشاره به مقام والای شهدا، تصریح کرد: شهادت اگرچه در ظاهر موجب فقدان در خانواده می‌شود، اما موجب عزت و سربلندی خانواده شهدا در دنیا و آخرت خواهد بود و شهید در روز قیامت شفیع خانواده خود است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه شهدا برای تأمین امنیت جامعه جان خود را فدا کرده‌اند، افزود: این شهیدان بر گردن همه مردم شهرستان حق دارند و همه خود را مدیون فداکاری آنان می‌دانند.

نوری با اشاره به فرزندان شهدای امنیت اسفراین، ادامه داد: خانواده‌های شهدا مورد توجه و عنایت الهی قرار دارند و خداوند خود حافظ و جانشین شهدا برای خانواده‌های آنان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، عاملان ناامنی و حوادث اخیر را محکوم کرد و گفت: به برکت خون شهدا، عاملان و حامیان این اقدامات به سزای اعمال خود خواهند رسید.

امام جمعه بجنورد با عرض تسلیت و تبریک شهادت این شهیدان، برای خانواده‌های آنان صبر، آرامش و توفیق از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد

کد مطلب 6744126

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