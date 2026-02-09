به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام رضا نوری، ظهر دوشنبه با حضور در شهرستان اسفراین با خانواده شهدای امنیت شهرستان اسفراین دیدار و گفتوگو کرد.
امام جمعه بجنورد در این دیدار با اشاره به مقام والای شهدا، تصریح کرد: شهادت اگرچه در ظاهر موجب فقدان در خانواده میشود، اما موجب عزت و سربلندی خانواده شهدا در دنیا و آخرت خواهد بود و شهید در روز قیامت شفیع خانواده خود است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه شهدا برای تأمین امنیت جامعه جان خود را فدا کردهاند، افزود: این شهیدان بر گردن همه مردم شهرستان حق دارند و همه خود را مدیون فداکاری آنان میدانند.
نوری با اشاره به فرزندان شهدای امنیت اسفراین، ادامه داد: خانوادههای شهدا مورد توجه و عنایت الهی قرار دارند و خداوند خود حافظ و جانشین شهدا برای خانوادههای آنان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عاملان ناامنی و حوادث اخیر را محکوم کرد و گفت: به برکت خون شهدا، عاملان و حامیان این اقدامات به سزای اعمال خود خواهند رسید.
امام جمعه بجنورد با عرض تسلیت و تبریک شهادت این شهیدان، برای خانوادههای آنان صبر، آرامش و توفیق از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد
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