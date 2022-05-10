نقش پررنگ پرسپولیس در تداوم صدرنشینی استقلال/ سپاهان خطرناک شد!

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال روز دوشنبه با برگزاری تمامی دیدارها در شهرهای مختلف کشور پیگیر شد تا نتایج این هفته از بازی‌ها آسمان قهرمان فصل جاری لیگ برتر را تا حدودی آبی‌تر از همیشه کند.

پرسپولیس میهمان ذوب آهن در اصفهان بود که این دیدار با تساوی یک - یک به پایان رسید. از دست دادن امتیاز برای سرخپوشان با پیروزی یک بر صفر استقلال تهران در دقایق پایانی بازی با شهر خودرو همراه بود تا فاصله دو تیم بار دیگر ۶ امتیازی شده و کار برای حفظ قهرمانی در اردوگاه سرخ سخت‌تر از همیشه شود.

سرخپوشان پایتخت در نیمه اول دیدار با ذوب آهن به قدری نا هماهنگ بودند که ذوب آهن می‌توانست بیشتر از یک گل وارد دروازه حامد لک کند اما این اتفاق نیفتاد تا سرخپوشان در ۴۵ دقیقه دوم بتوانند به فکر جبران گل خورده باشند که در این امر نیز موفق بودند اما نتوانستند سه امتیاز بازی را کسب کنند.

از سوی دیگر استقلال تهران با حمایت بیش از ۳۰ هزار هوادار خود مقابل تیم قعر نشین شهر خودرو قرار گرفت که تلاش همه جانبه میهمان مشهدی تا دقیقه ۸۸ بیشتر دوام نیاورد و آرمان رمضانی توانست گل سه امتیازی حساس این دیدار را به ثمر برساند.

گل سه امتیازی رمضانی کافی بود تا استقلال ۶۰ امتیازی شده و فرهاد مجیدی رکورد شکست ناپذیری در ۲۶ بازی متوالی را رقم بزند.

فولاد خوزستان نیز در دربی این استان میهمان صنعت نفت در ورزشگاه تختی آبادان بود که این بازی با پیروزی یک بر صفر شاگردان جواد نکونام در فولاد همراه بود. فجر سپاسی نیز بار دیگر به تساوی رسید تا همچنان خطر سقوط را احساس کند.

نتایج هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* تراکتور تبریز ۳ - هوادار تهران ۲

* فجر سپاسی صفر - نفت مسجد سلیمان صفر

* ذوب آهن یک - پرسپولیس یک

* پیکان صفر - سپاهان یک

* نساجی صفر - مس رفسنجان ۲

* گل گهر سیرجان ۲ - آلومینیوم اراک صفر

* استقلال یک - شهرخودرو صفر

* صنعت نفت آبادان صفر - فولاد خوزستان یک

با نتایجی که در هفته بیست و ششم رقم خورد شاگردان فرهاد مجیدی شانس اول قهرمانی خواهند بود و با دو پیروزی دیگر این اتفاق را قطعی خواهند کرد. این در حالی است که پرسپولیس به عنوان جدی ترین تعقیب کننده آبی پوشان کمک شایانی به صدرنشینی آنها کرده و با امتیازاتی که از دست داده خیال استقلال را برای قهرمانی راحت کرده است.

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