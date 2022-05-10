ریکاوری پرسپولیس پس از تساوی مقابل ذوب آهن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت پس از بازی برابر ذوب آهن، شب گذشته راهی تهران شدند و امروز از ساعت ۱۲:۳۰ در ورزشگاه شهید کاظمی در قالب دو گروه به تمرین و ریکاوری پرداختند.

* بازیکنان اصلی در بازی برابر ذوب آهن، زیر نظر مربی بدنساز تیم ریکاوری کردند. سایر بازیکنان هم به مدت ۸۰ دقیقه زیر نظر کادر فنی تمرین کردند.

* تمرین امروز سرخپوشان شامل؛ پاسکاری‌های کوتاه و ترکیبی، حفظ توپ در بخش کوچکی از زمین، استارت‌های سرعتی، ارسال از جناحین، حمله به دروازه، شوتزنی و فوتبال درون تیمی بود که انجام شد.

* وحید امیری به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر در این تمرین غایب بود. فرشاد فرجی کماکان زیر نظر کادر پزشکی تیم، برنامه‌های اختصاصی خود را انجام می‌دهد. سعید آقایی هم که در بازی مقابل ذوب آهن مصدوم شده بود، زیر نظر کادر پزشکی قرار دارد تا وضعیتش برای تمرینات آتی مشخص شود.

* پرسپولیس خودش را برای بازی شنبه آینده برابر سپاهان از هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر آماده می‌کند.