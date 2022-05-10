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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۰۲

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان خبر داد؛

وقوع ۲۵ قتل طی سال گذشته در بهارستان/قاتل پس از ۱۲ سال دستگیر شد

وقوع ۲۵ قتل طی سال گذشته در بهارستان/قاتل پس از ۱۲ سال دستگیر شد

بهارستان- دادستان عمومی و انقلاب بهارستان از وقوع ۲۵ فقره قتل و شناسایی عوامل همه قتل ها طی سال گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: یک قاتل با هوشیاری دستگاه قضایی پس از ۱۲ سال دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صادقی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع ۲۵ فقره قتل عمد در سال گذشته در بهارستان اظهار داشت: با پیگیری‌های دستگاه قضائی و پلیس تمام عوامل این قتل‌ها شناسایی و دستگیر شده اند.

صادقی در تشریح جزئیات از دستگیری یک قاتل فراری پس از گذشت ۱۲ سال خبر داد و گفت: این قاتل ۱۲ سال پیش در یکی از محله‌های بهارستان مرتکب قتل و متواری شده بود و به تازگی بازپرس دادسرای بهارستان در جریان بررسی مجدد این پرونده به صورت اتفاقی متوجه نام این قاتل در فهرست زندانیان می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان، افزود: در بررسی‌ها دقیق‌تر، بازپرس متوجه می‌شود قاتل فراری چند سال پیش به خاطر جرم دیگری دستگیر و اکنون در حال طی کردن دوران حبس خود است.

صادقی بیان داشت: برای تحقیقات تکمیلی پرونده، متهم به دستور بازپرس پرونده از زندان به دادسرا احضار و بعد از اعتراف به قتل در نهایت مجدد روانه زندان شد.

کد مطلب 5486146

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      عجب هوش وذکاوتی ؟پس از 12 سال ؟خارج بود به دوهفته دستگیر میشد.اگر اتفاقی نام این زندانی را نمیدیدن؟اتفاقی بوده یا از داخل زندان کسی لو داده؟به هر حال دست اقای باز پرس درد نکنه میرفت بیرون باز جنایت میکرد

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