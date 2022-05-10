نزاع و درگیری طایفه ای قتل مرد میانسال را در آبدانان رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید مختار باویر اظهار کرد: به دنبال وقوع نزاع و درگیری طایفه‌ای در یکی از روستاهای شهرستان بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در این درگیری قاتل ۳۷ ساله با استفاده از سلاح گرم مقتول را به قتل می‌رساند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان با اشاره به اینکه قاتل در همان ساعات اولیه دستگیر و یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف نیز از وی کشف شده است،

گفت: قاتل پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ باویر خاطرنشان کرد: با حضور به موقع ماموران انتظامی هم اکنون آرامش در محل برقرار و اوضاع تحت کنترل پلیس است.