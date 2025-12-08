قاتل و عوامل اصلی درگیری طایفه ای در دزفول دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بردیا بیان کرد: وقوع یک فقره درگیری طایفه‌ای منجر به قتل با سلاح سرد و متواری شدن قاتل از صحنه جرم در یکی از مناطق تابعه شهرستان دزفول، دستگیری قاتل فراری و عوامل اصلی درگیری به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی به همراه مأموران انتظامی در محل حاضر شدند و ضمن ایجاد آرامش در منطقه با اشراف اطلاعاتی خود محل اختفای قاتل را شناسایی کردند که این قاتل پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی دزفول با اشاره به کشف سه قبضه سلاح سرد به همراه آلت قتاله و ۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری از عوامل اصلی این درگیری گفت: سه نفر از عاملان و محرکان اصلی درگیری دستگیر شدند.

وی ادامه داد: متهم اصلی این پرونده قتل در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به بزه انتسابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلافات ملکی گذشته اعلام کرد.

سرهنگ بردیا با اشاره به تحت کنترل بودن اوضاع منطقه افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده‌های قضائی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.