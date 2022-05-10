به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیتکس با اشاره به دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی به اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: اقتصاد دیجیتال حوزههای مختلفی دارد و باید به دولت فعلی فرصت داده شود تا شاهد اقدامات مثبتی درباره شبکه ملی اطلاعات در این حوزه باشیم.
وی افزود: با توجه به اختلافات پیشین در خصوص شاخصهای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در کشور، در حال نهایی کردن شاخصها برای ارزیابی دقیقتر و هماهنگ هستیم که تمهیداتی در این حوزه همچون تأمین بودجه در بخش دولتی دیده شده است اما باید توجه داشت که بخش دولتی در شبکه ملی اطلاعات کوچک است و باید بخش خصوصی و اپراتورها برای تسریع در راه اندازی آن در این حوزه وارد شوند.
فیروزآبادی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای اجتماعی - اقتصادی است و از خصوصیات آن دولت و حاکمیت گریزی است، تصریح کرد: مقوم فضای مجازی اقتصاد بوده که اقتصاد این حوزه به شدت اجتماعی است و بخش خصوصی در بازار بزرگ آن نقش بسزایی دارد که در بسیاری از کشورهای جهان نیز بازار در اختیار بخشهای اجتماعی و فراتر از دولتها است که با کارآفرینی و نوآوری این بازار را توسعه میدهند.
وی با اشاره به بودجه مناسب امسال برای شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد: امیدوارم با توجه به بازنگری صورت گرفته شرکتهای تله کامی توانمند شده و شرکتهای محتوایی نیز به تبع آن از مدل اقتصادی مناسب برخوردار شوند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هر ایده و طرحی که میتواند به تقویت اقتصاد خدمات در کشور به خصوص خدمات محتوایی کمک کند مورد استقبال مرکز ملی فضای مجازی بوده و آماده دریافت آن هستیم. همچنین مرکز ملی فضای مجازی طرحی با عنوان سندباکس در وزارت اقتصادی و امور دارایی برای طرحهای نوآورانه مصوب کرده و طرحهای بسیاری در سندباکس در حال آزمایش و پیاده سازی هستند که برای تسهیل این شرایط نیز اصلاح مصوبه در حال بررسی است تا اختیارات سندباکس برای توسعه اقتصاد نوآورانه دیجیتال افزایش یابد.
وی تاکید کرد: رونق اقتصاد با پشتوانه شرکتهای بزرگ شکل میگیرد که امیدوارم شرکتهای بزرگ در فضای مجازی شکل گرفته و در بازارهای سرمایه کشور ایفای نقش کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: برای ظهور شرکتهای بزرگ باید ارزشیابی و حق مالکیت داراییهای فکری و معنوی تعیین و تبیین شود تا شرکتهای دانش بنیان بتوانند از تسهیلات مالی و بانکی استفاده کنند.
وی افزود: فضای مجازی برای حاکمیت در کنار فرصتها، چالشهایی دارد که حکومت برای توسعه اقتصاد دیجیتال بسیاری از این چالشها همچون امنیت، حریم خصوصی و عدم توجه به قوانین کشور توسط سکوهای خارجی را پذیرفته و انتظار داریم تا بخش خصوصی حرکت قابل توجهی در حوزههای خدمات ابری، بلاک چین و سکوهای ارزهای دیجیتال انجام داده و بازیگری کند.
فیروز آبادی گفت: بسیاری از مشکلات میتواند از طریق توسعه بلاک چین در کشور حل شود و پیاده سازی NFT ها باعث بزرگی بازار کشور شده و جهش اقتصادی ایجاد میکند بنابراین تا شرایط ورود به این بازار در کشور آسان است به دنبال شکل دهی این تجارت باشید.
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