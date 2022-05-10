  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۱۸

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

نهایی کردن شاخص‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برای ارزیابی دقیق‌تر

نهایی کردن شاخص‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برای ارزیابی دقیق‌تر

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اختلافات پیشین در خصوص شاخص‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: در حال نهایی کردن شاخص‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر و هماهنگ هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیتکس با اشاره به دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی به اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: اقتصاد دیجیتال حوزه‌های مختلفی دارد و باید به دولت فعلی فرصت داده شود تا شاهد اقدامات مثبتی درباره شبکه ملی اطلاعات در این حوزه باشیم.

وی افزود: با توجه به اختلافات پیشین در خصوص شاخص‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در کشور، در حال نهایی کردن شاخص‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر و هماهنگ هستیم که تمهیداتی در این حوزه همچون تأمین بودجه در بخش دولتی دیده شده است اما باید توجه داشت که بخش دولتی در شبکه ملی اطلاعات کوچک است و باید بخش خصوصی و اپراتورها برای تسریع در راه اندازی آن در این حوزه وارد شوند.

فیروزآبادی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای اجتماعی - اقتصادی است و از خصوصیات آن دولت و حاکمیت گریزی است، تصریح کرد: مقوم فضای مجازی اقتصاد بوده که اقتصاد این حوزه به شدت اجتماعی است و بخش خصوصی در بازار بزرگ آن نقش بسزایی دارد که در بسیاری از کشورهای جهان نیز بازار در اختیار بخش‌های اجتماعی و فراتر از دولت‌ها است که با کارآفرینی و نوآوری این بازار را توسعه می‌دهند.

وی با اشاره به بودجه مناسب امسال برای شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد: امیدوارم با توجه به بازنگری صورت گرفته شرکت‌های تله کامی توانمند شده و شرکت‌های محتوایی نیز به تبع آن از مدل اقتصادی مناسب برخوردار شوند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هر ایده و طرحی که می‌تواند به تقویت اقتصاد خدمات در کشور به خصوص خدمات محتوایی کمک کند مورد استقبال مرکز ملی فضای مجازی بوده و آماده دریافت آن هستیم. همچنین مرکز ملی فضای مجازی طرحی با عنوان سندباکس در وزارت اقتصادی و امور دارایی برای طرح‌های نوآورانه مصوب کرده و طرح‌های بسیاری در سندباکس در حال آزمایش و پیاده سازی هستند که برای تسهیل این شرایط نیز اصلاح مصوبه در حال بررسی است تا اختیارات سندباکس برای توسعه اقتصاد نوآورانه دیجیتال افزایش یابد.

وی تاکید کرد: رونق اقتصاد با پشتوانه شرکت‌های بزرگ شکل می‌گیرد که امیدوارم شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی شکل گرفته و در بازارهای سرمایه کشور ایفای نقش کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: برای ظهور شرکت‌های بزرگ باید ارزشیابی و حق مالکیت دارایی‌های فکری و معنوی تعیین و تبیین شود تا شرکت‌های دانش بنیان بتوانند از تسهیلات مالی و بانکی استفاده کنند.

وی افزود: فضای مجازی برای حاکمیت در کنار فرصت‌ها، چالش‌هایی دارد که حکومت برای توسعه اقتصاد دیجیتال بسیاری از این چالش‌ها همچون امنیت، حریم خصوصی و عدم توجه به قوانین کشور توسط سکوهای خارجی را پذیرفته و انتظار داریم تا بخش خصوصی حرکت قابل توجهی در حوزه‌های خدمات ابری، بلاک چین و سکوهای ارزهای دیجیتال انجام داده و بازیگری کند.

فیروز آبادی گفت: بسیاری از مشکلات می‌تواند از طریق توسعه بلاک چین در کشور حل شود و پیاده سازی NFT ها باعث بزرگی بازار کشور شده و جهش اقتصادی ایجاد می‌کند بنابراین تا شرایط ورود به این بازار در کشور آسان است به دنبال شکل دهی این تجارت باشید.

کد مطلب 5486341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها