به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا محتشمیپور اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیان حوزه فناوریهای معدنی باید به سمت تأمین نیازهای کشور در این زمینه حرکت کنند.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت افزود: البته تقاضای زیادی نیز برای ورود شرکتهای دانشبنیان به حوزه معدن وجود دارد و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان حوزه فناوریهای معدنی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در این حوزه کار مشترکی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شده، ادامهداد: رویداد نزدیک اینوتکس، رویداد مهم علمی و فناوری کشورمان است و سعی داریم شرکتهای معدنی را در رویداد شرکت دهیم.
ظرفیت بازسازی ماشینآلات معدنی در کشور وجود دارد
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت با بیان اینکه ظرفیت بازسازی ماشینآلات معدنی در کشور وجود دارد، اضافهکرد: شرکتهای توانمندی داریم که توانایی این کار را با تأمین نیروی انسانی مجرب دارند، البته برخی ماشینآلات معدنی نیز به علت نداشتن صرفه اقتصادی یا قدیمی بودن ممکن است ظرفیت بازسازی نداشته باشند.
وی تصریحکرد: حدود ۱۵ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی بالای ۲۰ سال و پنجهزار دستگاه از این ماشینآلات نیز بالای ۳۰ سال سن دارند و ظرفیت خوبی برای بازسازی ماشینآلات پیش روی شرکتهای توانمند وجود دارد.
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