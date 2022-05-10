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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۰۲

پاک فطرت در تذکر شفاهی:

وزرای صمت، کار و اقتصاد بر قیمت مصالح ساختمانی نظارت ندارند

وزرای صمت، کار و اقتصاد بر قیمت مصالح ساختمانی نظارت ندارند

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: مصالح و ابزارآلات ساختمانی مشمول افزایش قیمت شدند و مشخص نیست چه کسی بر بازار نظارت دارد؛ با بی‌تدبیری وزیر صمت و کار و اقتصاد نمی‌توان تولید را ادامه داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک‌فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) در نشست علنی مجلس طی تذکر شفاهی، با تاکید بر اینکه نباید مسئله مسکن را فراموش کنیم، گفت: در حال حاضر قیمت آهن و پروفیل‌های ساده در بازار هر کیلو ۲۷ هزار تومان شده و جای تأسف دارد که در مدت یک سال، تورم در این حوزه بیش از صد در صد افزایش یافته است.

پاک‌فطرت اضافه کرد: این موضوع فقط به آهن اختصاص نداشته و تمام مصالح و ابزارآلات ساختمانی مشمول این افزایش قیمت شدند. مشخص نیست چه کسی بر بازار نظارت دارد؛ آقایان وزیر صمت و کار و اقتصاد آیا با این بی‌تدبیری شما می‌توان تولید را ادامه داد؟

وی همچنین خطاب به وزیر بهداشت و درمان گفت: آیا می‌دانید قیمت دارو چند برابر شده است، در حال حاضر شرکت‌های بیمه فقط جیب مردم را خالی می‌کنند و خدماتی به مردم ارائه نمی‌دهند.

کد مطلب 5486627

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