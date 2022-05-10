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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۲۰

سلیمی در تذکر شفاهی:

مسئولان مراقب عملکرد گزارشگر حقوق بشر باشند

مسئولان مراقب عملکرد گزارشگر حقوق بشر باشند

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارشگر حقوق بشر چند روزی است به ایران آمده است و مسئولان مراقب باشند که وی موجب مشکل بیشتر برای کشور نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ،گفت: امروز سالروز تخریب قبور ائمه بقیع است. این حادثه غیراسلامی و هولناک و غیرانسانی را به همه مسلمانان، آزادگان و شیعیان تسلیت عرض می‌کنم.

وی بیان کرد: این تفکر متحجر جز تخریب، خونریزی، قتل و غارت هیچ نتیجه‌ای ندارد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گزارشگر حقوق بشر در ایران، گفت: این خانم گزارشگر حقوق بشر که چند روزی است به کشورمان آمده و بنا است از جاهای مختلف بازدید به عمل آورد، همان فردی است که بعد از حضور در ونزوئلا باعث تحریم‌های جدید علیه این کشور شد و دوستان و مسئولان مراقب باشند که وی سرپل‌ها را شناسایی نکند و موجب مشکل بیشتر برای کشور نشود.

سلیمی همچنین خواستار حل مشکل شیرخشک کودکان دارای حساسیت شد و از وزیر بهداشت خواست هر چه سریعتر در این باره تدبیر کند.

کد مطلب 5486579
زهرا علیدادی

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