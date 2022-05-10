مسئولان مراقب عملکرد گزارشگر حقوق بشر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ،گفت: امروز سالروز تخریب قبور ائمه بقیع است. این حادثه غیراسلامی و هولناک و غیرانسانی را به همه مسلمانان، آزادگان و شیعیان تسلیت عرض می‌کنم.

وی بیان کرد: این تفکر متحجر جز تخریب، خونریزی، قتل و غارت هیچ نتیجه‌ای ندارد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گزارشگر حقوق بشر در ایران، گفت: این خانم گزارشگر حقوق بشر که چند روزی است به کشورمان آمده و بنا است از جاهای مختلف بازدید به عمل آورد، همان فردی است که بعد از حضور در ونزوئلا باعث تحریم‌های جدید علیه این کشور شد و دوستان و مسئولان مراقب باشند که وی سرپل‌ها را شناسایی نکند و موجب مشکل بیشتر برای کشور نشود.

سلیمی همچنین خواستار حل مشکل شیرخشک کودکان دارای حساسیت شد و از وزیر بهداشت خواست هر چه سریعتر در این باره تدبیر کند.