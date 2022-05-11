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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۸:۲۴

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در دستورکار مجلس

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در دستورکار مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست قالیباف آغاز شد و بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶

کد مطلب 5487050
زهرا علیدادی

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