آزاد شدن واردات گوشت قیام دولت علیه دامداران است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نیکبین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۰ اردیبهشت) مجلس در تذکری شفاهی گفت: عدم برابری و تأمین نهادههای دامی و قیمت تمام شده آن که گوشت و شیر باشد، کمر دامدار را میشکند. دامداران رسانهای ندارند که همه صدای آنها را بشنوند.
وی تصریح کرد: حجم بیتدبیریهایی که درباره شرایط دامداران از دولت گذشته آغاز شده، متأسفانه کماکان ادامه دارد، آنچنان که مجبور میشوند جنین را از شکم دام آبستن در بیاورند و بکشند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر در مدت ۸۰ روز یک دام به اندازه ارزش خودش هزینه دارد و این مسئله به هیچوجه برای دامداران ما به صرفه نیست. اتفاقی که با کشتار دام مولد رخ میدهد این است که علاوه بر کاهش ذخایر استراتژیک کشور، ضربهای جدی به دامداران وارد میشود.
نیکبین تأکید کرد: این اقدام (آزاد شدن واردات گوشت آن هم همزمان با کشتار دام) به معنای دادن یارانه به دامداران خارجی و قیام دولت علیه دامداران است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس گفت: این در حالی است که با واردات خودرو مخالفتهای جدی میشود تا از تولید خودروهای داخلی حمایت شود، اما خودرو یک کالای اساسی نیست پس چرا در زمینه واردات گوشت، چنین برخوردی صورت نمیگیرد، در شرایطی که در داخل نیز تولید گوشت داریم.
وی همچنین با انتقاد از اینکه هدفمندی یارانهها و اقدام در زمینه ارز ترجیحی از آرد و نان آغاز شده است، اظهار کرد: نئولیبرالها کسانی هستند که میخواهند نان و حال مردم را بگیرند و به دنبال آزادسازی همه قیمتها هستند. دولت نباید اجازه بدهد نئولیبرالها وضعیت را به دست بگیرند و نان مردم را آجر کنند.
نیکبین خاطرنشان کرد: سؤال این است که در چنین شرایطی چرا واردات خودرو ممنوع اعلام میشود. اگر دو شرکت تولیدکننده خودرو تعطیل شود و فقط مابهالتفاوت قیمت مصرفی بنزین به آنها پرداخت شود، میتواند شرایط مذکور را اصلاح و حل کند.
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