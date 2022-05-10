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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۷:۴۵

به بهانه آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ؛

درخواست برگزاری نشست شورای امنیت درباره کره‌شمالی از سوی آمریکا

درخواست برگزاری نشست شورای امنیت درباره کره‌شمالی از سوی آمریکا

آمریکا به بهانه آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ، خواستار برگزاری نشست شورای امنیت در هفته جاری درباره کره‌شمالی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آمریکا خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در هفته جاری به منظور پرداختن به مسئله کره شمالی شد.

بنا به اعلام منابع دیپلماتیک، در حالیکه واشنگتن فشار خود بر ۱۵ عضو شورای امنیت در جهت تشدید تحریم ها علیه پیونگ یانگ را بیشتر کرده، خواسته است تا اواخر این هفته جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای گفتگو درباره کره شمالی تشکیل شود.

آنگونه که دیپلمات های آگاه اعلام کردند، واشنگتن ریاست دورای شورای امنیت سازمان ملل را در ماه می بر عهده دارد و از اواخر هفته گذشته در حال بررسی برگزاری این نشست است.

نشست عمومی برای چهارشنبه ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی در نیویورک برنامه ریزی شده است.

پیش از این نماینده آمریکا در سازمان ملل هشدار داده بود که کره شمالی هفته آینده ممکن است آزمایش هسته‌ای را انجام دهد و آمریکا تا کنون چندین پیام به کره شمالی فرستاده که آنها را پاسخ نداده است.

کره شمالی در ماه‌های اخیر چندین آزمایش موشکی انجام داده است و آمریکا مدعی است پیونگ یانگ درخواست‌های واشنگتن برای ازسرگیری مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای را نادیده گرفته است.

گفتنی است که سه دُور مذاکره میان آمریکا و کره شمالی در دوران ریاست جمهوری ترامپ با کارشکنی ها و اقدامات خصمانه واشنگتن علیه پیونگ یانگ، به شکست منتهی شد.

کد مطلب 5486786

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