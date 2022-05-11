نظامیان آمریکایی به رزمایش مشترک ناتو در قطب شمال پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ۷۰۰ نظامی آمریکایی از ایالت آلاسکا برای انجام مانورهای مشترک با سایر متحدان ناتو به عنوان بخشی از رزمایش واکنش سریع وارد نروژ شدند.

در همین رابطه، شش فروند هواپیمای ترابری نظامی آمریکا در شهر «باردوفوس» در شمالی‌ترین نقطه نروژ که میزبان پایگاه‌های نظامی و تأسیسات نیروهای مسلح سلطنتی این کشور است، فرود آمدند.

طبق گفته مقامات نظامی آمریکا و نروژ، هدف از این رزمایش افزایش همکاری و تقویت عملکرد نیروها در محیط قطب شمال است و تحریک مسکو در دستورکار نیست.

ژنرال «پیتر آندریسیاک» معاون فرمانده ارتش آمریکا در اروپا و آفریقا در گفتگو با تلویزیون نروژ در این باره گفت: رزمایش واکنش سریع یک رزمایش بزرگ هوابرد است که از پنج عملیات اصلی تشکیل شده است. این رزمایش از دید ناتو نشانگر امکان استقرار نیروها در ابعاد وسیع است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که آلاسکا دارای محیط و آب و هوای مشابه شمال نروژ است که به طرفین فرصت زیادی را برای یادگیری از یکدیگر می‌دهد.

ژنرال «لارس لرویک» فرمانده ارتش نروژ نیز تاکید کرد که این رزمایش بخشی از فعالیت‌های برنامه ریزی شده برای تقویت عملکرد ناتو است.

بنا به گفته وی، برای ناتو مهم است که از وارد شدن به وضعیتی که ممکن است تشدید شود، اجتناب کند.

لرویک تاکید کرد که به روسیه از قبل در مورد این رزمایش هشدار داده شده بود و ارتش نروژ و روسیه با وجود درگیری‌ها در اوکراین که منجر به شکاف بی سابقه بین غرب و روسیه شده است، تماس خود را حفظ می‌کنند.

با بالا گرفتن تنش‌ها در اوکراین، دولت آمریکا در حال بررسی حضور نظامی در اروپا و محل دقیق استقرار نیروهاست. دولت نروژ در اوایل ماه آوریل تصمیم گرفت که فرودگاه «آندویا» پایگاه دائمی پذیرش نیروهای ناتو باشد.

پیشتر «نیکولای کورچونوف»، سفیر روسیه در همکاری‌های قطب شمال وزارت خارجه این کشور در اوایل ماه گذشته میلادی از ابراز نگرانی مسکو در خصوص حضور اعضای ناتو در فعالیت‌های نظامی در قطب شمال خبر داده و نسبت به خطرات ناشی از درگیری‌های غیرعمدی با ناتو در قطب شمال هشدار داده بود.