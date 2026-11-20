به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال روز (جمعه ۲۹ آبان) با برگزاری هفت دیدار از ساعت ۱۶ در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود. هفته‌ای که در آن سه تیم بالای جدول برای تثبیت جایگاه خود و نزدیک شدن به صدر رقابت می‌کنند و گیتی‌پسند اصفهان نیز امیدوار است با کسب سه امتیاز فاصله خود را با جمع مدعیان کاهش دهد.

رقابت‌های لیگ برتر فوتسال در شرایطی به هفته دوازدهم رسیده که گهر زمین سیرجان با ۲۹ امتیاز همچنان صدرنشین است و مس سونگون ورزقان با ۲۴ امتیاز و پالایش نفت بندرعباس با ۲۳ امتیاز در تعقیب این تیم قرار دارند. اختلاف پنج امتیازی صدرنشین با نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده‌اش باعث شده هر لغزش در هفته‌های پیش رو بتواند معادلات بالای جدول را تغییر دهد. در این میان مس و پالایش نفت بندرعباس نیز رقابت نزدیکی برای رسیدن به جایگاه دوم دارند و نمی‌خواهند فرصت نزدیک شدن به صدر را از دست بدهند.

گهر زمین به دنبال تثبیت صدرنشینی

در یکی از دیدارهای مهم این هفته گهر زمین سیرجان در خانه به مصاف نگین تندیس قرچک می‌رود. صدرنشین لیگ که با ۲۹ امتیاز عملکرد موفقی در هفته‌های گذشته داشته، حالا در موقعیتی قرار گرفته که برای حفظ فاصله خود با سایر مدعیان باید از امتیاز میزبانی به بهترین شکل استفاده کند. سیرجانی‌ها در هفته یازدهم نیز موفق شدند با نتیجه سه بر دو از سد دائم پناه مشهد عبور کنند تا جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کنند. آنها در دیدار پیش رو به دنبال تکرار همین نتیجه و ادامه روند امتیازگیری هستند تا با آرامش بیشتری به استقبال هفته‌های آینده بروند.

در سوی مقابل نگین تندیس قرچک با انگیزه حضور در میدان صدرنشین پا به این مسابقه می‌گذارد. این تیم که در هفته گذشته موفق شد پردیس شهید شیری قزوین را شکست دهد امیدوار است با ارائه نمایشی قابل قبول برابر گهر زمین امتیاز ارزشمندی به دست آورد. هرچند رویارویی با صدرنشین و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی کار آسانی نیست اما قرچکی‌ها می‌دانند نتیجه‌گیری در چنین مسابقاتی می‌تواند تأثیر مهمی بر شرایط آنها در ادامه فصل داشته باشد.

مس سونگون در اندیشه نزدیک شدن به صدر

مس سونگون ورزقان تیم دوم جدول نیز در این هفته میزبان پالایش نفت شازند خواهد بود. نماینده آذربایجان شرقی با ۲۴ امتیاز همچنان یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی به شمار می‌رود و نمی‌خواهد فاصله‌اش با گهر زمین بیشتر از این شود. مسی‌ها که در هفته یازدهم نمایش مقتدرانه‌ای داشتند و با پنج گل فولاد زرند ایرانیان را شکست دادند با روحیه‌ای مناسب به مصاف حریف خود می‌روند. آنها علاوه بر تلاش برای کسب سه امتیاز نیم‌نگاهی نیز به نتیجه دیدار گهر زمین دارند چرا که هرگونه لغزش صدرنشین می‌تواند فرصت مناسبی برای نزدیک شدن به رتبه نخست ایجاد کند.

گیتی‌پسند به دنبال بازگشت به جمع مدعیان

گیتی‌پسند اصفهان دیگر تیمی است که در هفته دوازدهم نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند. نماینده اصفهان با ۱۹ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار دارد و برای نزدیک شدن به تیم‌های بالاتر به دنبال کسب پیروزی در دیدار خارج از خانه برابر دلسوختگان قم است. گیتی‌پسند در هفته یازدهم با نمایشی پرقدرت موفق شد فولاد هرمزگان را پنج بر صفر شکست دهد و حالا امیدوار است با تداوم این روند فاصله خود را با تیم‌های بالای جدول کاهش دهد. هرچند اختلاف امتیازی این تیم با سه تیم نخست هنوز قابل توجه است اما کسب نتایج متوالی می‌تواند گیتی‌پسند را دوباره به جمع مدعیان نزدیک کند.

دلسوختگان قم نیز در این مسابقه به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی است تا برابر یکی از تیم‌های مطرح لیگ نتیجه بگیرد. از دست دادن امتیاز در چنین مسابقاتی می‌تواند کار گیتی‌پسند را برای جبران فاصله با بالانشینان دشوارتر کند و به همین دلیل اصفهانی‌ها با انگیزه زیادی وارد میدان خواهند شد.

برنامه دیدارهای هفته داوزدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

*گهر زمین سیرجان - نگین تندیس قرچک

*مس سونگون ورزقان - پالایش نفت شازند

*دلسوختگان قم - گیتی‌پسند اصفهان

*پالایش نفت اصفهان- پالایش نفت بندرعباس

*فولاد هرمزگان - فولاد زرند ایرانیان

*دائم پناه مشهد - سن ایچ ساوه

*شهرداری ساوه - پردیش شهید شیری قزوین