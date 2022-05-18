به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ایرانسل، این تفاهمنامه روز گذشته ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، با حضور دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل و دکتر محمدحسین رفان مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) امضا شد.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با تمرکز ویژۀ ایرانسل بر بومیسازی فناوریهای نوین و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای توانمندسازی زیستبوم کسبوکار دیجیتال در حوزۀ کسبوکارهای نوین، این همکاری را در حوزۀ خودروی متصل، با مپنا آغاز کرده است.
چهارمین نمایشگاه بینالمللی خودروی تهران، از ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، در نمایشگاه بینالمللی تهران (شهر آفتاب) برگزار میشود و ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، سرویس خودروی متصل (Connected Car) را در این نمایشگاه، عرضه کرده است.
عصر دوشنبه و در افتتاحیۀ نمایشگاه، دکتر علی نبوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ضمن بازدید از غرفه ایرانسل، با مهندس محسن یوسفپور مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل در رابطه با رویکرد خودروهای متصل در ایران به گفتوگو پرداخت و از عملکرد ایرانسل در ارائۀ حدمت خودروی متصل قدردانی کرد.
نبوی، حرکت به سمت خودروهای متصل و خودروهای برقی را گریزناپذیر دانست و گفت: این موضوع تا آنجا جدی است که از یک زمان به بعد، در استانداردهای اروپایی و استانداردهای معتبر دنیا، خودروهای غیرمتصل را شمارهگذاری نخواهند کرد، بنابراین بدونشک ما باید به سمت این موضوع قدم برداریم و در این مسیر به ظرفیتهای حوزه فناوریاطلاعات و ارتباطات نیاز خواهیم داشت و خرسندیم که ایرانسل توانسته در این مسیر اقدامات موثری داشته باشد.
ایرانسل همچنین در این نمایشگاه، با برگزاری کارگاههای آموزشی هدفمند در حوزه خودروهای متصل در روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه (۲۷، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت) از ساعت ۱۵ تا ۱۶، در تلاش است تا مسیر تحول دیجیتال را برای کسبوکارهای مرتبط با صنعت خودرو هموارتر کند.
خودروهای مدرن امروزی، دیگر فقط وسیلهای برای حملونقل نیستند، بلکه علاوهبر جابهجا کردن مسافر، تجربههای مختلفی از جمله تبادل داده را در اختیار کاربران قرار میدهند. در این میان، حرکت صنایع به سمت تحول دیجیتال نیز باعث شده که فناوریهایی مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نیز در طراحی و ساخت خودروها، نقش مهمی ایفا کنند. شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین فناوریهای عصر دیجیتال در حوزۀ خودروسازی، فناوری خودروهای متصل است و میتواند کسبوکارها را در مسیر تحول دیجیتال قرار دهد.
ایرانسل با توجه به چندین سال سابقه در زمینه مدیریت هوشمند ناوگان و تجربههای منحصربهفرد همکاری با شرکتهای بزرگی همچون شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان که از سامانۀ مدیریت هوشمند ناوگان ایرانسل، در حوزۀ لجستیک هوشمند و در زمینۀ پایش حمل سرباره، پایش ترابری سنگین و… بهره میبرد، هم اکنون اقدام به رونمایی از سرویس خودروهای متصل خود کرده است.
فناوری خودروهای متصل پدیدهای نوظهور است که نه تنها صنعت خودرو بلکه اکوسیستمهای مختلف و مدلهای کسبوکار را با تغییراتی بنیادین روبهرو کرده است و آگاهی کامل از این روندهای جدید، اولین گام برای حرکت کردن در مسیر تحول دیجیتال است.
خودروی متصل در واقع نوعی وسیلۀ نقلیه است که به فناوری اینترنت اشیا (Internet of Things-IoT) مجهز شده است. به این معنا که اجزای مختلف آن به حسگرهای هوشمند مجهزند و از طریق آنها، دادهها را با خودروهای دیگر یا با سامانههای مدیریتی، تبادل میکنند.
خودروهای متصل میتوانند در صنایع مختلف، از صنعت خودروسازی و صنایع مربوط به آن (مثل بیمه و خدمات پس از فروش) گرفته تا صنعت تبلیغات، نقشی اساسی ایفا کنند.
از جمله امکانات و مزایای خودروهای متصل میتوان به امـکان اتصال به خـودروهای دیگر، امکان مشاهدۀ مشـکلات فنـی خـودرو از طریق سیسـتم ردیابی و حل مشـکلات خودرو از راه دور، قابلیت فعال یا غیرفعال کردن برخی تنظیمات از راه دور، امکان ثبت سفارشات، برنامهریزی برای سفر و دسترسی به امکاناتی مانند رزرو هتل، امکان ثبت تخلفات رانندگی، امکان ارسال پیام و امکان بررسی آسیبهای وارده به خودرو برای شرکتهای بیمه، اشاره کرد.
چهارمین نمایشگاه بینالمللی خودروی تهران، از ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، از ساعت ۱۱ تا ۱۸، در سالن ملل نمایشگاه بینالمللی تهران (شهر آفتاب) پذیرای علاقهمندان است.
