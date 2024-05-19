به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، فیلم کوتاه «کاکازار» به نویسندگی و کارگردانی شیوا طاهری مشفق و تهیه‌کنندگی آرش شیروانی با حمایت فرماندهی مرزبانی کشور در جزیره قشم به پایان رسید. این اثر پس از طی مراحل فنی و آهنگسازی خود، آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی خواهد شد.

«کاکازار» نام مراسمی قدیمی در جنوب ایران است که سنج و دمام بالای سر فردی جن‌زده می‌نوازند تا جن از بدن او خارج شود.

محمدعلی قویدل، مهین سیسی زاده، دانیال محمودنیا، فردین رحمانپور، افشین بخشش و سروان پوریا فلاح پو، بازیگران خردسال: محمد سوزایی و نوید بندری در این اثر به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان این اثر هنری آمده است: ما از اندوه است که می‌رقصیم ... .

از دیگر عوامل فیلم کوتاه «کاکازار» می‌توان به مدیر فیلمبرداری: مهرداد افراسیابی، صدابردار: علی کاظمی‌نژاد، تدوین: زهره احمدی‌توچائی، طراح گریم: شایان اسکندری، مجری طرح: محسن محمدی بوساری، جانشین تولید: فهیمه نصراصفهانی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: دانیال محمودنیا، منشی صحنه: غزال غلامی، طراح صحنه و لباس: شکیبا طاهری، روابط‌عمومی و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، عکاس: امیرعلی سیدجلالی، تصویربردار هوایی: صالح قیاص، مدیر تدارکات: سلمان زحمتکش، مسئول فنی باکس تدوین: هاتف محمودنیا، گروه فیلمبرداری: بهتاش کمه‌زری، محمدجواد کبیری، سعید بوشهری و رضا نوروزی اشاره کرد.