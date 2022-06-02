اصلاح الگوی مصرف انرژی لازمه توسعه صنعتی

اسماعیل رستمی با اشاره به نزدیکی فصل تابستان و لزوم مدیریت صحیح مصرف برق در گفتگو با خبرنگار مهر در لامرد اظهار کرد: با توجه به کاهش بارندگی امسال، و ناترازی بین میزان تولید و مصرف انرژی برق، گرمای زودرس، و همچنین افزایش تعداد مشترکان بخش‌های مختلف, افزایش مصرف انرژی وجود دارد.

وی با بیان اینکه ۴۸۰ کنتور کشاورزی در شهرستان لامرد وجود دارد تصریح کرد: طبق دستور العمل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس قطع برق الکتروپمپ های کشاورزی به میزان پنج ساعت در روز (ساعت ۱۳ الی ۱۸) الزامی است، و از همه کشاورزان زحمتکش می‌خواهیم نسبت به رعایت دستورالعمل ابلاغی با این مدیریت همکاری کنند.



وی افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در شهرستان موظف به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل (۳۰ درصد)، نسبت به مصرف مشابه سال گذشته و در ساعات غیراداری به میزان (۶۰ درصد) مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیرضروری و تجهیزات سرمایشی اقدام کنند.

رستمی با اشاره به اینکه خط قرمز صنعت برق عدم اعمال خاموشی در بخش خانگی است تاکید کرد: مدیریت توزیع برق شهرستان لامرد در نظر دارد مشترکین اداری پرمصرف در صورت عدم رعایت بعد از سه هفته انشعاب برق آنها قطع می‌گردد و وصل مجدد منوط به تعهد بالاترین مقام استانی (مدیرعامل شرکت توزیع برق فارس) است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح ذخیره عملیاتی، طرح تعطیلات و تعمیرات، طرح به کارگیری

مولدهای اضطراری و اعمال خاموشی‌ها از مهم‌ترین طرح‌های کاهش پیک بار در تابستان است اظهار داشت:

وزارت نیرو مصمم است به سمت طرح‌های کاهش پیک بار تابستان حرکت کند و از شهروندان می‌خواهیم در این زمینه یاری رسان ما باشند.

وی اظهار کرد: پیک بار شهرستان لامرد در روز از ساعت ۱۳ الی ۱۷ و شب نیز از ساعت ۲۰ الی ۲۴ می‌باشد که بیشترین مشکل هم در پیک بار روز است.

وی ادامه داد: شهروندان لامردی می‌توانند با استفاده از لامپ‌های LED، خاموش کردن لامپ‌های اضافی در شب و استفاده از نور طبیعی در روز مصرف روشنایی خود را کاهش دهند.

او گفت: توجه به برچسب انرژی در زمان خرید وسایل برقی، نصب سایبان جهت قسمت خارجی کولرها و اسپلیت ها، عدم استفاده از وسایل پرمصرف در زمان پیک بار (مثل لباسشویی، اتو ظرفشویی، سشوار و…) و… می‌تواند در مصرف کاهش انرژی کمک شایانی به صنعت برق کشور کند.

رستمی مدیریت توزیع برق شهرستان لامرد اظهار کرد: شهرستان لامرد بعنوان منطقه گرمسیر یک تعریف شده است که ماه‌های غیرگرم از ابتدای آذرماه تا پایان اسفندماه، و ماه‌های گرم از ابتدای فروردین تا پایان مهر می‌باشد که ۸۰ درصد مشترکین الگوی مصرف را رعایت می‌کنند.

وی گفت: افزایش تعرفه‌های برق از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعمال شده است که این افزایش فقط شامل مشترکینی می‌باشد که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند.

او در ادامه از مشترکین لامردی خواست، با ثبت نام در سامانه اپلیکیشن برق من تمامی خدمات عمومی مورد نیاز را بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق گوشی تلفن همراه خود در هر زمانی و از هر نقطه‌ای دریافت نمائید.

وی تصریح کرد: برای دریافت این نرم‌افزار می‌توانید در گوگل پلی، یا بازار دانلود و در تلفن همراه خود نصب کنند.

وی افزود: مشترکین خاموشی معابر و خرابی یا اختلال در شبکه را از طریق سامانه ۱۲۱ مرکز فوریت‌های برق اعلام کنند.