آمریکا و غرب تمایلی به حل و فصل مسالمت آمیز بحران اوکراین ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در واشنگتن نسبت به مسئله ارسال سامانه های پرتاب چندگانه موشکی «هیمارس» (HIMARS) توسط آمریکا به اوکراین واکنش نشان داد.

وی در این باره اعلام کرد که اظهارات پنتاگون در مورد عرضه این سامانه به کی یف نشان دهنده آمادگی برای تشدید اوضاع و عدم تمایل به حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله است.

آنتونوف در این باره گفت: این مسئله بسیار نگران کننده است که یکی از مقامات ارشد پنتاگون به امکان گسترش عرضه سامانه های دوربرد اعتراف می کند. چنین اظهاراتی را می توان قصد واشنگتن برای تشدید بیشتر اوضاع در نظر گرفت. این مسئله به تنهایی تایید می کند که آمریکایی ها هیچ آرزویی برای حل و فصل صلح آمیز ندارند.

سفیر روسیه با اشاره به اینکه این اظهارات در آستانه نشست بعدی آمریکا و متحدانش در حمایت نظامی از اوکراین بیان شده است، افزود که ظاهرا به این ترتیب دولت آمریکا افرادی همفکر را به دلیل عدم وجود جایگزین برای جریان سرازیر کردن سلاح به دولت کی یف به دور خود جمع می کند.

پیشتر آمریکا با عرضه ساامنه هیمارس به اوکراین موافقت کرده بود، مشروط بر اینکه کی یف از آنها برای حمله به خاک روسیه استفاده نکند. سامانه مذکور توانایی پرتاب موشک تا برد ۸۰ کیلومتر را دارد.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور علناً قول داد که اوکراین با این خواسته موافقت خواهد کرد.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در همین رابطه تاکید کرده است که هر محموله ای با سلاح به یک هدف قانونی برای ارتش روسیه تبدیل خواهد شد. همچنین «دیمیتری پسکوف» سخنگوی رئیس جمهور روسیه نیز با تکرار موضع کرملین اعلام کرده بود که ارسال تسلیحات به اوکراین از سوی کشورهای غربی، به موفقیت مذاکرات مسکو و کی یف کمکی نمی کند و بالعکس بر آن تأثیر منفی خواهد داشت.