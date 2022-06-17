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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۵۶

در گفتگو با بی بی سی؛

لاوروف: ما به اوکراین حمله نکردیم

لاوروف: ما به اوکراین حمله نکردیم

وزیر خارجه روسیه در مصاحبه ای با تلویزیون دولتی انگلیس اعلام کرد که مسکو مجبور به آغاز عملیات نظامی در اوکراین شد چرا که راه دیگری برایش نمانده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در مصاحبه ای با شبکه «بی بی سی» اعلام کرد که این طور نیست که روسیه خود را صد در صد اخلاقی و منزه بپندارد و از ابزار و نشان دادن این مسئله که چه کسی است احساس شرمساری نمی کند.

لاوروف در این مصاحبه تاکید کرد: ما به اوکراین حمله نکردیم.

وی ادامه داد: ما عملیات نظامی ویژه را شروع کردیم زیرا مطلقا هیچ راه دیگری برای توضیح این مسئله به غرب نداشتیم که کشاندن اوکراین به ناتو اقدامی جنایتکارانه است.

وزیر خارجه روسیه در ادامه و با اشاره به مسئله حکم اعدام صادر شده توسط دادگاهی در جمهوری خلق دونتسک برای دو مزدور انگلیسی که در اوکراین می جنگیده اند، گفت: اصلا به نظر غرب علاقه ای ندارم. من فقط به حقوق بین الملل علاقه دارم. طبق قوانین بین المللی، مزدوران به عنوان نظامی به رسمیت شناخته نمی شوند.

وی پیشتر نیز در این رابطه گفته بود که این مسئله بر اساس قوانین جمهوری خلق دونتسک است، زیرا جنایات مورد بحث در قلمرو این جمهوری انجام شده است و او در کار سیستم قضایی و اجرای قانون جمهوری خلق دونتسک دخالت نمی کند.

منابع خبری پیشتر اعلام کردند که سه مزدور دستگیر شده در شهر «ماریوپل» در منطقه دونتسک به اعدام محکوم شدند. دو شهروند انگلیسی «شان پینر» و «آیدن آسلین» و همچنین یک شهروند مراکشی به نام «سعدون براهیم». هر سه نفر به جنایات خود اعتراف کرده اند. طبق قوانین جمهوری خلق دونتسک، این حکم تا یک ماه قابل اعتراض است.

«لیز تراس» وزیر خارجه انگلیس ضمن محکوم کردن شدید حکم اعدام برای مزدوران انگلیس گفته بود که این اقدامی غیرقانونی است.

«ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه نیز پیشتر اعلام کرده بود که مزدورانی که وارد اوکراین شده اند جنگجو نیستند و بهترین چیزی که انتظار آنها را می کشد محکومیت به زندان طولانی مدت است.

کد مطلب 5516629

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    نظرات

    • D IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
      5 2
      پاسخ
      مردک دیوانه،،چی میگی تو ،،دنیا رو به آتش کشیدی،،میگی من شروع نکردم..
    • Ali IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
      6 1
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      پس بگو چه غلطی داری میکنی تا مام بدونیم😂
    • رضا IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
      4 0
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      چه قدر ابی روسی ها.بیرحم .جنایت کارن..مغرور از خود راضی..!

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