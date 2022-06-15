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کد مطلب 5514779
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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۵۷

مراسم استقبال از رئیس جمهور ترکمنستان توسط رئیس جمهور

مراسم استقبال از رئیس جمهور ترکمنستان توسط رئیس جمهور

فیلمی از مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور ترکمنستان توسط حجت الاسلام رئیسی در کاخ سعد آباد را مشاهده می کنید.

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