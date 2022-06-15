دریافت 9 MB کد مطلب 5514779 https://mehrnews.com/xXSSx ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۵۷ کد مطلب 5514779 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۵۷ مراسم استقبال از رئیس جمهور ترکمنستان توسط رئیس جمهور فیلمی از مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور ترکمنستان توسط حجت الاسلام رئیسی در کاخ سعد آباد را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط استقبال رسمی «رئیسی» از «سردار بردیمحمداف» درخواست ترکمنستان برای همکاری دارویی با ایران امضای ۱۳ تفاهمنامه مشترک بین ایران و ترکمنستان مرکز تجاری تهران-عشقآباد ایجاد می شود تصاویری از ورود رئیس جمهور ترکمنستان به ایران حضور بیگانگان در منطقه باعث ناامنی میشود در دیدار رهبر انقلاب با رئیس جمهور ترکمنستان چه گذشت؟ برچسبها ترکمنستان شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران کاخ سعد آباد قربانقلی بردی محمداف
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