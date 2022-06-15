درخواست ترکمنستان برای همکاری دارویی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در دیدار «صفر دُردی تُویلی اِف» معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان، اظهار داشت: برای تقویت همکاری‌های دو کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، باید موانع و محدودیت‌ها برداشته شده و نیازهای ایران و ترکمنستان با استفاده از توان داخلی دو کشور و تبادلات دارویی و تجهیزاتی با کشورهای همسایه برطرف شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بین وزارت بهداشت ایران و ترکمنستان تفاهم نامه‌هایی امضا شده، افزود: ضرورت دارد که این تفاهم نامه‌ها، اجرایی و عملیاتی شده و برای این منظور لازم است کارگروه مشترکی بین دو کشور در این خصوص تشکیل شود تا روش‌های اجرایی، بررسی و اتخاذ گردد.

وزیر بهداشت با اشاره به روابط فرهنگی عمیق بین ایران و ترکمنستان، گفت: ضرورت دارد روابط بین دولت‌های دو کشور تقویت شود؛ چرا که دوستی ایران و ترکمنستان یک ضرورت راهبردی است.

وی بر تسهیل تردد دانشمندان ایران و ترکمنستان به ویژه در زمینه همایش‌های علمی مشترک، تاکید کرد و گفت: روان سازی فرایندهای ها اداری و تردد آسان دانشمندان دو کشور، باعث پیشرفت بیشتر ایران و ترکمنستان می‌شود.

عین اللهی همچنین در حاشیه این دیدار با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه مشترک ایران و ترکمنستان در حوزه سلامت، گفت: دو کشور در حوزه سلامت می‌توانند همکاری‌های فراوانی با یکدیگر داشته باشند که این موضوع باید با رویکرد اجرایی بررسی شود.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به دنبال تقویت دیپلماسی سلامت است، اظهار داشت: مبادلات دارویی هم جزئی از این دیپلماسی شمرده می‌شود.

وزیر بهداشت با اشاره به سفرش به ژنو گفت: در این سفر با ۹ وزیر بهداشت کشورهای مختلف و در سوریه و عراق با مقامات این دو کشور، دیدار و گفتگو کردیم.

وی افزود: در حوزه دیپلماسی سلامت، کشورهای همسایه برای ما در اولویت هستند تا با تبادل استاد و دانشجو، دارو و تجهیزات پزشکی و تجارب درمانی و بهداشتی و همایش‌های علمی مشترک به تقویت نظام سلامت کمک کنیم.

عین اللهی ادامه داد: در سفر به سوریه مقرر شد سالانه یک بار کنفرانس علمی مشترک حوزه سلامت بین ایران و سوریه برگزار شود و ترکمنستان هم از برگزاری همایش‌های مشترک علمی برای تقویت ارتباط دانشمندان دو کشور، استقبال کرده است.

ترکمنستان توجه ویژه ای به همکاری با جمهوری اسلامی ایران دارد

معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان نیز در دیدار با دکتر عین اللهی با اشاره به سوابق همکاری‌های دو کشور از گذشته‌های دور، گفت: ترکمنستان، توجه ویژه ای به همکاری با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه سلامت دارد؛ چراکه دانشمندان بزرگی در ایران حضور دارند و مردم ترکمنستان برای دریافت خدمات درمانی به ایران مراجعه می‌کنند.

وی با بیان اینکه تشکیل کارگروه مشترک برای ارتقای همکاری‌های بهداشتی و درمانی بین دو کشور نتایج خوبی به همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: صنایع دارویی دو کشور در وضعیت مناسبی قرار دارند. در طول یک ماه گذشته سه کارخانه دارویی در ترکمنستان با حضور رئیس جمهور افتتاح شده و می‌توان همکاری‌های دارویی دو کشور را گسترش داد.

معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان همچنین گفت: برگزاری همایش‌های علمی مشترک در دو کشور می‌تواند زمینه ساز پیشرفت ایران و ترکمنستان در حوزه سلامت باشد.