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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۳۶

پس از توافق ابتدایی با نوری؛

اولویت تمدید قراردادهای استقلال مشخص شد/ سه بازیکن در صف اول!

اولویت تمدید قراردادهای استقلال مشخص شد/ سه بازیکن در صف اول!

باشگاه استقلال که در آستانه معرفی سرمربی جدید خود قرار دارد، به زودی تمدید با بازیکنان خود را هم آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید مهم‌ترین عملیاتی که باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات پیش رو دارد، قبل از به خدمت گرفتن بازیکنان جدید، حفظ بازیکنان خودی است. آبی پوشان که فصل بیست و یکم را با بهترین عملکرد و آمار به قهرمانی لیگ برتر رسیدند، می‌توانند با حفظ استخوان بندی تیم شأن و اضافه کردن تعداد کمی بازیکن این تیم را در فصل بعد هم به عنوان جدی ترین مدعی قهرمانی راهی میدان کنند.

حال از باشگاه استقلال خبر می‌رسد تمدید با بازیکنان به زودی به صورت رسمی کلید خواهد خورد و بازیکنانی مثل عارف غلامی، محمد دانشگر و مهدی مهدی پور که از ارکان قهرمانی این تیم در فصل گذشته بودند ممکن است در صف اول مذاکره و تمدید قرار گیرند.

هرچند ممکن است برخی از این بازیکنان همچنان با استقلال دارای قرارداد باشند، اما این احتمال هم وجود دارد که قراردادهای آنها دارای بند و تبصره‌ای باشد که اجازه جدایی شأن را بدهد. لذا مدیران استقلال باید بدون پذیرفتن ریسک حضور بازیکنان مهم و مورد نیاز شأن را برای فصل بعد قطعی کنند.

گفته می‌شود الکس نوری مربی ایرانی - آلمانی در مذاکره با مدیران استقلال به توافق نهایی رسیده و به زودی از وی به عنوان سرمربی جدید استقلال رونمایی می‌شود و بلافاصله پس از آن عملیات تمدید و جذب بازیکنان جدید آغاز می‌شود.

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کد مطلب 5514791

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    نظرات

    • استقلال قهرمان IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
      0 0
      پاسخ
      پسرای استقلال خودشون همه رو حریفن بمبی بهتر از اینا نیست ایشالله که همیشه موفق و سر بلند باشید عشقای استقلالی💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 تاج کبیر ایران

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