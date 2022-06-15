به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین حسین زاده بازیکن جوانی که در ابتدای فصل از تیم سقوط کرده سایپا به استقلال پیوست، در تیم جدیدش به قدری خوش درخشید که بسیاری او را پدیده بی چون و چرای لیگ دانستند و او نیز مزد بازی‌های درخشان خود را با دعوت به تیم ملی دریافت کرد.

درخشش حسین زاده به اندازه‌ای بود که با اینکه پست او مهاجم نبود، با زدن ۸ گل دومین گلزن برتر فصل استقلال و بدون احتساب پنالتی بهترین گلزن استقلال و لیگ برتر شد.

حسین زاده فصل گذشته با قراردادی به مدت دو سال به آبی پوشان پیوست و برای فصل آینده هم با این تیم قرارداد دارد که البته در خصوص بندها و تبصره‌های قرارداد وی نظرات متعددی وجود دارد.

از باشگاه استقلال شنیده می‌شود احتمال اینکه قرارداد مالی این بازیکن که درخشش فوق‌العاده‌ای فصل گذشته داشت برای فصل بعد اصلاح شده و به ازای این اصلاح قرارداد مدت قرارداد وی هم افزایش یابد، وجود دارد.

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