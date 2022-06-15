به گزارش خبرنگار مهر، مجید درگی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل ارشاد اسلامی البرز برگزار شد، در خصوص علت ایجاد پدیده گرد و غبار در تمام کشور و همچنین استان البرز اظهار کرد: بخشی از بیابان‌های نظرآباد و تالاب صالحیه کانون ایجاد این پدیده در البرز است که تنها راه جلوگیری از آن احیای تالاب صالحیه است که نیازمند وجود آب است.

وی با بیان اینکه از سالیان دور با بارندگی‌های مناسب، سیلاب‌های آبیک، هشتگرد، ساوجبلاغ و نظرآباد به سمت این تالاب هدایت می‌شد، تصریح کرد: تا پیش از این آبگیری خوبی را شاهد بودیم اما ایجاد زهکش بدون ملاحظات زیست‌محیطی منجر شد تا زهکش به سدی در مقابل هدایت آب‌ها به سمت پایین‌دست شود. از طرف دیگر چرای بی‌رویه گله‌های رها شده شتر به صورت غیرمجاز در دشت‌ها و بیابان‌های نظرآباد از سوی استان قزوین منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی و سست شدن ساختمان خاک و ایجاد گرد و غبار شده است.

ایجاد محدوده چرا برای شترهای حریم تالاب صالحیه

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: با وجود پیگیری‌های متعدد که منجر به صدور رأی از سوی مراجع قضائی مبنی بر ذبح شترها برای حذف آنها از منطقه به دلیل تبعات اجتماعی آن شد اما مسئولان مربوطه به آن رسیدگی نکردند.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های دوماهه اخیر منابع طبیعی و آبخیزداری استان، محدوده‌ای برای چرای این شترها اختصاص داده شده تا در یک مکان مشخص محصور شوند ضمن اینکه آب منطقه‌ای نیز آب مورد نیاز برای آنها را تأمین می‌کند تا این مشکل اساسی برطرف شود.

وی در خصوص احیای تالاب فصلی صالحیه در شهرستان نظرآباد، خاطرنشان کرد: این امر نیازمند ۷۰ میلیون مترمکعب آب است که در حال حاضر این آب اصلاً وجود ندارد.

زنده نگه‌داشتن حیات وحش تالاب صالحیه نیازمند ۵ میلیون مترمکعب آب

درگی ادامه داد: این امر برای زنده نگه‌داشتن حیات وحش مستقر در تالاب صالحیه در شمال زهکش ایجاد شده توسط جهاد کشاورزی قزوین نیازمند ۵ میلیون مترمکعب آب هستیم که هنوز نتوانسته‌ایم آن را زنده کنیم.

وی با بیان اینکه این زهکش توسط استان قزوین و بدون در نظر گرفتن پیوست زیست‌محیطی با هدف کاهش میزان شوری خاک ایجاد شد، گفت: از استان قزوین آغاز و در البرز ادامه و به رودخانه شور منتهی می‌شود.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز بیان اینکه این تالاب تنها تالاب فصلی البرز است، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد حق آبه این تالاب بایستی توسط استان قزوین تأمین شود و در البرز آب مشرف به این تالاب وجود ندارد که مستلزم برگزاری جلساتی فراتر از استان است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی در سال جاری پدیده گرد و غبار ناشی از کشورهای همسایه به خصوص عربستان است.

درگی بیان کرد: ۲۴۰ میلیون هکتار از بیابان‌های کشورهای همسایه منشأ گرد و غبار است به طوری که ۹۰ میلیون هکتار از بیابان‌های عربستان، ۲۴ میلیون هکتار از بیابان‌های عراق و بخش زیادی از اراضی سوریه منبع این گرد و غبارها است.

وی با اشاره به اینکه با دستور رئیس جمهور اقدامات خوبی برای کنترل و مقابله با این پدیده انجام شده و تفاهم‌نامه‌های خوبی با کشورهای همسایه داشته‌ایم تصریح کرد: پیش از این پدیده گرد و غبار و ریزگرد را فقط در استان‌های جنوبی شاهد بودیم ولی تغییرات اقلیمی به خصوص در منطقه خاورمیانه باعث شده که هم‌اکنون تمام کشور متأثر از این پدیده شوند.

وی با بیان اینکه دلیل بروز این پدیده در کشورهایی همچون سوریه و عراق وقوع جنگ‌های تروریستی است، گفت: همچنین انفجارها و تردد ماشین‌آلات جنگی نه تنها موجب از بین رفتن پوشش گیاهی این مناطق شده بلکه منجر به بروز پدیده ریزگرد و آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار شده است.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: یکی دیگر از دلایل بروز از بین رفتن پوشش گیاهی و خشک‌سالی در کشورهای همسایه ساخت ۲۲ سد توسط کشور ترکیه بر روی رودهای دجله و فرات است.

وی اظهار کرد: فقط حجم آب یکی از این سدها با حجم آب تمام سدهای ایران برابری می‌کند که نگه‌داشتن آب‌ها در ترکیه باعث ایجاد مشکل‌های عدیده‌ای در پایین‌دست به خصوص در کشور عراق شده است.

معضل پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی

درگی درباره موضوع پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی استان تصریح کرد: موضوع تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی واقعیت تلخی است که وجود دارد و خروجی‌های پساب آن استاندارد نیست.

وی با بیان اینکه پساب شهرک صنعتی اشتهارد جلوی چشم مسئولان این شهرک خارج می‌شود، گفت: فرایند استانداردسازی پساب از تصفیه‌خانه در شهرک انجام نمی‌شود و علیرغم انعکاس این موضوع به مسئولان این شهرک صنعتی هیچ اقدامی برای رفع آن نکرده و موضوع به دستگاه‌های نظارتی منعکس شده است.

وی اظهار کرد: متأسفانه این پساب اراضی کشاورزی فراوانی که در این منطقه وجود دارد را آلوده می‌کند که محیط زیست به مسئولان شهرک اخطاریه داده و در مراجع قضائی برای آن تشکیل پرونده انجام شده و در حال رسیدگی است.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز بیان کرد: از دستگاه قضائی می‌خواهیم همان‌طور که تاکنون مدافع محیط زیست باشد و این دفاع را دوچندان کند تا با صدور احکام بازدارنده مسئولان را وادار به اجرای تکالیف قانونی شأن کنیم.

وی در خصوص مدیریت پسماند در استان البرز تصریح کرد: در طول سه هفته گذشته بیش از ۴۰۰ دستگاه خودروی حمل زباله به صورت شبانه‌روزی رصد و پایش شده که ۱۸۰ دستگاه مربوط به حمل نخاله ساختمانی و ۲۲۰ دستگاه پسماندهای شهری را حمل می‌کرده‌اند.

درگی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد این ماشین‌ها، زباله را به صورت غیراستاندارد حمل می‌کردند، متذکر شد: این ماشین‌ها یا پوشش نداشته‌اند و یا شیرابه آنها مدیریت نشده بود که در حال پیگیری هستیم ضمن اینکه جریمه و اخطار نیز دریافت کرده‌اند و حتی تعدادی نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.