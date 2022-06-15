فارسان می تواند مرکز موسیقی بختیاری کشور شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی صالحی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: شهرستان فارسان با توجه به ظرفیت عظیم خود از لحاظ هنرمندان موسیقی بختیاری می‌تواند به عنوان مرکز موسیقی بختیاری با زبان موسیقی پیام انقلاب را تبیین کند.

وی ادامه داد: شهرستان فارسان دارایی هنرمندان بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف هنری است که در کشور نیز سرا آمد هستند.

سرپرست فرمانداری فارسان تصریح کرد: هنر موسیقی و تئاتر در شهرستان فارسان از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است و این شهرستان ظرفیت این را دارد که جشنواره‌های تئاتر و موسیقی منطقه‌ای و ملی را برگزار کند.

صالحی گفت: مقام معظم رهبری فرهنگ را زیر بنایی همه امور می‌دانند و این در حالی است که متأسفانه ما به صورت شعار گونه با این امر برخورد کرده ایم و باید با زبان هنر که بهترین وسیله برای تبیین فرهنگ است بیشترین تلاش خود را بکنیم.

وی عنوان کرد: بستر مسائل اجتماعی مشکل دار که اکنون در جامعه اتفاق می‌افتد بیشتر به مسائل فرهنگی مرتبط است و باید هر چه می‌توانیم با زبان هنر کار فرهنگی در جامعه انجام دهیم.

سرپرست فرمانداری فارسان افزود: توجه به پیوست فرهنگی برای هر کار عمرانی و غیره در کشور ما بسیار کم است و همین امر باعث بروز مشکلات بسیار و ناهنجاری‌های مختلف در سطح جامعه خواهد شد که باید از سوی همه دستگاه‌ها و مراکز مختلف به آن توجه شود.

صالحی توجه به مسائل فرهنگی از سوی ایران اسلامی را در چهار دهه انقلاب کم دانست و مطرح کرد: اکنون ما در جنگ با امپراطوری بزرگی در مسائل فرهنگی و نفوذ به فرهنگ ایرانی اسلامی هستیم و باید همه تلاش خود را برای جلوگیری از نفوذ دشمن در فرهنگ غنی ایرانی اسلامی خود و شناساندن فرهنگ‌های مختلف اقوام مختلف ایرانی با زبان هنر به نسل جوان داشته باشیم.

وی اعلام کرد: شرایط استان ما در حوزه‌های فرهنگی و هنری خاص تر می‌باشد و باید همه تلاش خود برای ایجاد بستر مناسب ارائه اثر هنرمندان به جامعه مخاطب را فراهم کنیم و در مسائل فرهنگی و هنری فعال و اثر گذار باشیم تا بتوانیم از هنر نیز شغل ایجاد کنیم.