۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل تعهدات مسکن مهر نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با حضور در جمع نمایندگان متقاضیان فازهای مختلف مسکن مهر شهر جدید پردیس گفت: چالش‌های اصلی ناتمامی پروژه‌های مسکن مهر در کشور به ویژه در شهرهای جدید عدم تعیین تکلیف وضعیت پیمانکاران و تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌هاست که با برگزاری جلسات و پیگیری‌های منظم صورت گرفته؛ مشکلات با پیمانکاران جزء به جزء در حال بررسی و رفع است.



علیرضا جعفری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برای رفع موانع موجود نیاز به مقدمات و زمان هستیم، گفت: در حوزه مشکلات قراردادهای پیمانکاران هرگز به دنبال ضرر و زیان آن‌ها نخواهیم بود تا آن‌ها هم بتوانند با اعتمادی که به دولت دارند با قدرت به کار خود ادامه دهند.



معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در حال حاضر مبالغی به پیمانکاران پردیس بدهکار هستیم که گروه کارشناسی در حال بررسی موارد به تفکیک طرح‌ها و اقدامات هستند.



مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به بازدید ریاست محترم جمهور از پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید پردیس در اوایل سال جاری گفت: خوشبختانه با عنایات ویژه دولت به این مسئله مجوزهای تعیین تکلیف پیمانکاران صادر شده و هم اکنون به دنبال تعیین الحاقات لازم برای هر پیمانکار و در تلاش برای رفع مشکلات این حوزه هستیم.



وی در خصوص چالش دیگر در حوزه مسکن مهر مبنی بر تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها بیان کرد: در حال حاضر ۸ هزار میلیارد تومان میزان اعتبار حداقلی مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره پردیس است که این عدد با سایر شهرهای جدید به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.



خوشبختانه با صدور مجوزهای لازم در تهاتر و مدیریت منابع از سوی دولت در حال تزریق تدریجی اعتبار به حساب پیمانکاران و فعال سازی مجدد پروژه‌های راکد هستیم.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی دو مانع موجود در راه بسته شدن پرونده مسکن مهر تعیین تکلیف پیمانکار و اعتبارات بود که سیاست مورد نیاز برای رفع آن‌ها هم اکنون اتخاذ شده و در حال رسیدگی است.



جعفری در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه سرمایه نظام جمهوری اسلامی همین اعتماد مردم در مشکلات به دولت است گفت: تا یک ماه آینده نتیجه مذاکرات با پیمانکاران و تعهدات ایجاد شده در حوزه ساخت و زمان تحویل را به متقاضیان محترم اعلام خواهیم کرد.