خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: مهدی ذوالفقاری، به گزارش آناتولی، کارشناسان معتقدند تحریم های اتحادیه اروپا بر واردات نفت از روسیه (که فشار عرضه در بازارها و قیمت نفت را افزایش می دهد)، تاثیر مورد انتظار بر اقتصاد مسکو را نداشته است.

یکی از بزرگترین تحریم ها از زمان آغاز درگیری ها در اوکراین با تصویب ششمین بسته تحریمی توسط کمیسیون اتحادیه اروپا اجرایی شد.

این بسته که از ابتدای ماه گذشته میلادی در دستور کار قرار گرفته است، شامل توقف تدریجی عرضه نفت خام از روسیه در مدت ۶ ماه و حذف تدریجی فرآورده های پالایشی تا پایان سال جاری خواهد بود.

در مذاکرات فشرده ای که با مخالفت کشورهایی مانند جمهوری چک، بلغارستان و مجارستان در برابر ممنوعیت واردات نفت صورت گرفت، با کنار گذاشتن خط لوله دروژبا، که نفت روسیه را به اروپا منتقل می کند، بر لیست تحریم ها اجماع حاصل شد.

در حالی که تحریم ها فقط خرید نفت توسط تانکرها را شامل می شود، تصمیم بر این است که واردات نفت از طریق دریا تا پایان سال اجرایی شود.

اگرچه اتحادیه اروپا که حدود ۲۵ درصد نفت مصرفی خود را از روسیه وارد می کند، با این تحریم ها قصد دارد اقتصاد روسیه را هدف قرار دهد، اما داده‌ ها نشان می‌ دهند که این هدف در نقطه‌ ای که امروز به آن رسیده‌، موفق نبوده است.

بر اساس گزارش ماه می آژانس بین المللی انرژی از بازار نفت، درآمد ماهانه نفت روسیه از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.کشورهای اتحادیه اروپا هم بیشترین سهم را از صادرات نفت روسیه داشته اند.

بر اساس این گزارش، علی‌رغم تحریم های فعلی، صادرات نفت روسیه در ماه آوریل ۶۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۸.۱ میلیون بشکه در روز رسید.

آموس هوچستاین، نماینده امنیت انرژی ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته در سخنرانی خود در نشست همکاری امنیتی اروپا و منطقه گفت: افزایش قیمت جهانی نفت تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا بر درآمد نفت روسیه را محدود کرد و حتی درآمد روسیه از سوخت‌ های فسیلی نیز نسبت به قبل از جنگ افزایش یافت.

تحریم نفتی علیه روسیه به هدف خود نمی رسد

دکتر برندا شفر، استاد مرکز مطالعات اوراسیا، روسیه و اروپای شرقی در دانشگاه جورج تاون با تاکید بر اینکه تعادل در بازار نفت با گاز طبیعی بسیار متفاوت است، گفت: نفتی که اروپا آن را نخرد، قطعاً در بازار جهانی خریدار پیدا می کند.

شفر تصریح کرد: هند و چین واردات نفت خود از روسیه را افزایش داده اند. وقتی به وضعیتی که در آن هستیم نگاه می کنیم، نشان می‌ دهد ساختار اقتصاد بین‌ الملل، غرب تحریم کننده روسیه را تحریم کرده، آنها را مجبور می‌ کند تا مبالغ بسیار بالایی برای نفت بپردازد، در حالی که به چین اجازه می‌دهد نفت را از ایران و روسیه خریداری کند.

وی گفت: این وضعیت به چین که از قیمت های تخفیف خورده سود می‌ برد، این امکان را می‌ دهد تا مزیت اقتصادی زیادی نسبت به غرب کسب کند.

شفر با تاکید بر اینکه این یک بازار جهانی است که در آن نفت می تواند بین مصرف کنندگان بسیار متفاوت تبادل شود، گفت: نفت یک کالای بزرگ است و خریداران مختلفی در بازار پیدا خواهد کرد.

وی تاکید کرد که قیمت نفت به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه افزایش یافته است. ولی در پایان ماجرا، روسیه ممکن است به این دلیل درآمد زیادی را از دست ندهد که نفت کمتر اما با قیمت بالاتری را می فروشد.

شفر همچنین به اثرات منفی افزایش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی اشاره کرد و افزود: این قیمت های بالای کالاها، قیمت های بالای نفت و گاز، زغال‌سنگ و فلزات، قیمت‌ های بالای مواد غذایی، قیمت‌ های بالای غلات و کود در نهایت باعث رکود اقتصادی نیز می‌ شود. این را در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان و بریتانیا و آمریکا دیده‌ ایم.