ارتش آمریکا به دنبال توسعه پایگاه خود در شرق سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش آمریکا که فرماندهی نیروهای ائتلاف در سوریه و عراق را بر عهده دارد، در حال گسترش حضور نظامی و امنیتی تروریست‌های وابسته به خود در مناطق شرقی سوریه از طریق ایجاد استحکامات، گسترش پایگاه‌ها و وارد کردن کاروان‌های نظامی بیشتر، است.

بر اساس اعلام منابع محلی در استان حسکه سوریه، نیروهای اشغالگر آمریکایی پایگاه غیر قانونی خود در منطقه «جسم الجسد شمالی» را در حسکه با سامانه راداری جدید و ساخت انبار عظیم مهمات در اطراف آن تقویت کرده اند.

منابع مذکور افزودند: پایگاه مذکور از اولین پایگاه‌هایی است که نیروهای اشغالگر آمریکایی با پیشتیبانی نیروهای موسوم به «قسد» در شهر حسکه ایجاد کرده اند و انبار بزرگ مهمات، مرکز فرماندهی و باند فرود بالگردهای نظامی در این پایگاه قرار دارد.

به گفته این منابع، نیروهای اشغالگر آمریکایی همچنین پایگاه «صوامع الحبوب» در شمال حسکه که باند فرود هواپیمای نظامی در آن وجود دارد را نیز گسترش داده اند. این پایگاه در شهرک «تل بیدر» در شمال الحسکه واقع شده است. عناصر آمریکایی این پایگاه را به یک مقر متصل کردند که پیشتر متعلق به ارتش سوریه بوده، ولی شبه‌نظامیان کُرد آن را به مقر خود تبدیل کرده‌اند.

در همین راستا، منابع محلی در حومه حسکه تاکید کردند که شب پنجشنبه و جمعه شب صدای انفجار، درگیری و صدای پرواز در اطراف باند فرود نیروهای اشغالگر آمریکایی در پایگاه «القصرک» شنیده شده که اعلام شد این صداها مربوط به تمرین نظامی مشترک نیروهای قسد با نیروهای آمریکا بوده است.

دولت سوریه بارها حضور آمریکایی‌ها در خاک این کشور را غیر قانونی اعلام کرده است و آن را اشغالگری دانسته است.