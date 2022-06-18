مشکلات پایانه برون استانی لرستان در اسرع وقت رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز شنبه در بازدید از پایانه مسافری مرکز لرستان گفت: به دلیل شرایط استان و نبود زیرساخت‌های لازم در بخش حمل و نقل ریلی و هوایی، بخش زیادی از حمل و نقل مسافر در بستر حمل و نقل عمومی جاده‌ای صورت می‌گیرد از این رو ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی و ارتقای خدمات حمل و نقل عمومی بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه در قالب بازدید و در گفتگو با شرکت‌های مستقر در پایانه برون استانی، نواقص آن احصا و مرتفع می‌شود، گفت: با توجه به در پیش بودن سفرهای تابستانی و اربعین حسینی (ع)، تلاش می‌شود با هماهنگی شهرداری و با بهره گیری از نظر و پیشنهادات صنوف و مدیران شرکت‌های حمل و نقل مسافر مستقر در پایانه مسافربری برون استانی، مشکلات و نواقص این پایانه در اسرع وقت احصا و اصلاح شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان ساماندهی حمل و نقل مسافر و اجرای ضوابط و مقررات آن را مورد تاکید قرار داد و افزود: تشدید نظارت‌ها، طراحی مکانیزم‌های کنترلی و برخورد با متخلفان در راستای افزایش درآمد شرکت‌ها و مالکین ناوگان در دستور کار است.