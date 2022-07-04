به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بر اساس گزارش ماهانه به ثبت رسیده از نقض حقوق شهروندان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی از سوی نهادهای محلی، ۱۳ فلسطینی به دست صهیونیستها به شهادت رسیده و ۲۵۱۰ مورد دیگر نقض حقوق فلسطینیان در ماه گذشته میلادی به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی به نقض گسترده حقوق فلسطینیان ادامه داده و هزاران مورد از نقض حقوق در کرانه باختری و قدس اشغالی که شامل قتل، تخریب منازل و شهرک سازی می‌باشد، به ثبت رسیده است.

در ماه گذشته میلادی نظامیان صهیونیست سه مبارز فلسطینی را در شهر جنین و ۱۰ غیر نظامی دیگر را در مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی به شهادت رساندند.

بر اساس گزارش مذکور، ۶۲۰ شهروند فلسطینی با آتش نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست زخمی و ۴۲ نفر دیگر بازداشت شدند، عملیات تخریب منازل نیز تداوم یافت و شمار منازل تخریب شده به ۲۷ باب منزل رسید، البته ده‌ها شهروند فلسطینی دیگر هم اخطار تخریب منزل دریافت کردند.

همچنین مسئولان رژیم صهیونیستی ۸۳ مکان تجاری و تأسیسات کشاورزی را تخریب کردند و شهرک نشینان صهیونیست ۲۶ مورد تعرض به امکان عبادی و مقدسات مرتکب شدند و ۴۱۷۰ مورد یورش به مسجد مبارک الاقصی ثبت شد.

طبق گزارش مذکور، بیشترین موارد نقض حقوق فلسطینیان در استان نابلس با ۵۴۴ مورد و سپس قدس اشغالی و الخلیل به ترتیب با ۳۲۸ و ۳۰۳ مورد نقض به ثبت رسیده است.