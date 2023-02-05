رژیم صهیونیستی به دنبال تخریب مجتمع مسکونی بزرگ در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم صهیونیستی به دنبال تخریب یک مجتمع مسکونی بزرگ در قدس اشغالی است.

در همین ارتباط نیز شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که پلیس رژیم صهیونیستی به دستور ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی؛ خود را برای تخریب یک مجتمع مسکونی بزرگ در محله وادی قدوم در شهرک سلوان واقع در قدس اشغالی آماده می‌کند.

این شبکه افزود که قرار است ۵۰۰ نفر از نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی طی روزهای آینده از ترس وقوع درگیری با فلسطینیان در این منطقه مستقر شوند.

حدود ۱۰۰ فلسطینی در این مجتمع مسکونی سکونت دارند.

از سوی دیگر، دادگاه رژیم صهیونیستی با تخریب منزل شهید «محمد الجعبری» در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی موافقت کرد.

الجعبری، مبارز فلسطینی حدود دو ماه پیش در شهرک صهیونیست نشین «کریات أربع» در الخلیل یک صهیونیست را به هلاکت رساند و ۵ تن دیگر را زخمی کرد و خودش نیز در جریان این عملیات به شهادت رسید.

همچنین، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه به شهرک بیت ریما در شمال غرب رام الله یورش برده و یک مبارز فلسطینی را به اسارت گرفتند.

منابع محلی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست بلال برغوثی جوان مبارز تحت تعقیب فلسطینی را در شهرک بیت ریما به اسارت گرفته سپس از این منطقه عقب‌نشینی کردند.

کمتر از یک ماه پیش نیز، اوریت استروک وزیر شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی از یواف گالانت وزیر امنیت داخلی این رژیم خواسته بود تا صدها خانه فلسطینی که طی سال‌های اخیر در مناطق مختلف کرانه باختری و در منطقه «ج» (طبق توافق اسلو) ساخته شده را تخریب کند.

این وزیر صهیونیست مدعی شد که این خانه‌ها و «ده‌ها محله» که فلسطینی‌ها با اجازه تشکیلات خودگردان ساخته‌اند در اراضی صهیونیست‌ها ساخته شده اند.

استروک که از تندروترین شهرک‌نشین‌های اسرائیلی در الخلیل است، ادعا کرد: فلسطینی‌هایی که اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، با این اقدام غیر قانونی و بدون مجوز در تلاش برای تسلط بر اراضی اسرائیل هستند که شامل صدها هکتار زمین در کرانه باختری است.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی مدت هاست به منظور برپایی شهرک‌های صهیونیست نشین یا پایگاه‌های نظامی دست به تخریب اماکن مسکونی در اریحا می‌زند.