سرکوب گسترده مردم فلسطین توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، پس از عملیات شهادت طلبانه روز گذشته در تل آویو و کشته شدن دو صهیونیست، نظامیان این رژیم اقدامات سرکوبگرانه خود علیه مردم بی دفاع فلسطین را تشدید کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در تل آویو و اطراف آن، به منازل فلسطینیان در برخی از مناطق سرزمین های اشغالی یورش بردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که در این حملات، صهیونیستها ده ها شهروند فلسطینی را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

از سوی دیگر، صهیونیستها عملیات تخریب منازل خانواده های شهدای فلسطینی در قدس اشغالی و کرانه باختری را تشدید کرده اند.

در عملیات شهادت طلبانه روز گذشته، یک شهروند فلسطینی با حمله به صهیونیست ها در تل آویو، دو تَن از آنها را به قتل رساند.

شایان ذکر است که انتفاضه ملت فلسطین در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی از جمله شهرک سازی و ظلم و ستم علیه فلسطینی و نیز اقدام این رژیم در هتاکی به مسجد الاقصی از مدتی قبل تشدید یافته است.گسترش انتفاضه به شدت رژیم صهیونیستی را نگران کرده است.