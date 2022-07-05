افزایش آمار کرونا در استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حقایی گفت: متاسفانه موارد سرپایی و بستری کرونا سیر صعودی دارد بر این اساس رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک به خصوص در فضاهای سربسته و دریافت واکسن کرونا مورد تاکید است.

وی یادآور شد: ۳۶ کرونایی در بیمارستان‌های آذربایجان شرقی بستری هستند و ۱۳ نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشند همچنین ۱۵ بیمار جدید نیز در ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شدند.

وی افزود: اکنون افراد بالای ۶۰ سال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون مرحله چهارم واکسن خود را دریافت کنند.

حقایی با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته فوتی کرونایی در استان نداشتیم، یادآور شد: تاکنون ۸۸.۵ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال مرحله اول، ۸۳.۵ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال و افراد بالای ۱۸ سال ۵۱.۲۸ درصد واکسن خود را در آذربایجان شرقی دریافت کرده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین با اشاره دوباره به شیوع بیماری وبا در برخی کشورهای همجوار و استان‌های همجوار این کشورها در کشور، گفت: خوشبختانه تاکنون موردی از وبا در آذربایجان شرقی گزارش نشده ولی به هر حال باید مردم مراقب آب آشامیدنی خود باشند تا بهداشتی بوده اگر به کیفیت آن شک دارند آب را بجوشانند، میوه و سبزی‌ها هم باید به دقت شسته شود.

وی یادآورشد: اگر فاضلاب روبازی وجود دارد از نزدیک شدن کودکان به آن محیط جلوگیری شود و قبل از خروج از دستشویی دست‌ها به خوبی با آب و صابون شسته شود.

حقایی با توصیه به اینکه با مشاهده اسهال و استفراغ به اولین مرکز بهداشتی مراجعه کنید، اظهار کرد: آبی که استفاده شرب می‌شود باید سالم و بهداشتی باشد.