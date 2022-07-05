به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که پس از عملیات موفقیت آمیز پهپادهای حزب الله و به دلیل ترس از عملیات‌های مشابه در آینده، یک نشست فوق محرمانه برگزار کرد.

در گزارش کانال ۱۳ آمده است: رژیم صهیونیستی سعی دارد عملیات حزب الله را تهدیدی جهانی جلوه دهد.

این گزارش افزود که در این نشست فوق محرمانه که به ریاست کارین الهرار، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی برگزار شد، مقام‌های امنیتی و رسانه‌ای موساد، شورای امنیت داخلی و ارتش این رژیم نیز شرکت داشتند.

در این گزارش به نقل از مقام‌های امنیتی آمده است که دراین نشست، نسبت به عدم هماهنگی در پاسخ به حزب الله از سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی انتقاد شدیدی شد.

این شبکه صهیونیستی فاش کرد: در پی این اتفاق، دیروز دوشنبه، سران رژیم صهیونیستی با مقامات اروپایی ارتباط برقرار کردند و این پیام مخابره شد: ساکت نمانید، آسیب‌ها فقط به بخش انرژی محدود نمی‌شود.

گفتنی است، چند روز پیش، حزب الله سه فروند پهپاد غیرمسلح در اندازه‌های مختلف را به منطقه مورد مناقشه در میدان نفتی کاریش برای انجام مأموریت شناسایی پرتاب کرد.