احداث ۱۵ هزار واحد مسکن ملی در آذربایجان شرقی آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر بخشی زاده در جلسه شورای مسکن این اداره کل با بیان اینکه زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح تأمین شده است، افزود: در استان آذربایجان شرقی بیش از ۲۷۲ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۹۲۶ نفر انصراف داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰ هزار و ۵۱ متقاضی نیز وجه اولیه را واریز کرده‌اند، اظهار داشت: پالایش بیش از ۹۰ درصد متقاضیانی که مدارک خود را به صورت کامل بارگذاری کرده‌اند، انجام شده است و پالایش سایر متقاضیان نیز تا پایان تیر تکمیل خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید کیفیت زندگی مردم و تحقق خانه‌دار شدن خانوارها با اجرای طرح نهضت ملی مسکن ارتقا یابد، گفت: این روند در تمامی شهرهای استان با تأمین اراضی مورد نیاز با جدیت دنبال شده و پیگیری روزانه از طریق معاونت مسکن و ساختمان این اداره کل انجام می‌شود.

بخشی زاده، ادامه داد: سهمیه استان از طرح نهضت ملی مسکن حدود ۲۰۰ هزار واحد است که این تعداد برای چهار سال برنامه ریزی شده و برای تأمین زمین سهمیه استان در این طرح، از ابزارهای مختلف پیش‌بینی شده در شیوه‌نامه به ویژه الحاق اراضی استفاده شده است.