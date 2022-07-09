سند ملی ازدواج دانشگاهیان در انتظار ابلاغ ریاست جمهوری

حجت الاسلام مصطفی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سند ملی ازدواج دانشگاهیان گفت: سند ملی ازدواج دانشگاهیان پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط این شورا به مجموعه ریاست جمهوری برای ابلاغ ارسال شد.

وی ادامه داد: مجموعه ریاست جمهوری نیز در بررسی که در سند مذکور داشته‌اند برخی از ملاحظات و نکات را اعلام کرده‌اند و دوباره سند برای اصلاح موارد مذکور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها افزود: نکاتی که توسط مجموعه ریاست جمهوری اعلام شده بود توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سند مذکور اصلاح شد و اکنون این سند در اختیار ریاست جمهوری برای ابلاغ قرار گرفته است و در انتظار ابلاغ از سوی ریاست جمهوری هستیم.

به گزارش مهر، در گذشته در حوزه ازدواج دانشجویی سندی وجود نداشت تا تمام مجموعه دستگاه‌ها و ظرفیت‌های کشور را برای تسهیل امر ازدواج به خدمت بگیرد، تنها بخشی از فعالیت‌های مربوط به ازدواج دانشجویی را نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها از چند دهه قبل بر عهده گرفته بود.

دانشگاه‌ها و آموزش عالی هم در حد وسع خود به نهاد برای انجام این فعالیت‌ها کمک کرده و همکاری می‌کردند اما به تازگی سند ملی ازدواج دانشگاهیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ارتباط بین مجموعه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی کشور را برای سرعت بخشی به ازدواج دانشگاهیان مشخص کرده است.