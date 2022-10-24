رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، آیت الله سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران طی حکمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی را به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان منصوب کرد.

متن حکم به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مصطفی رستمی

رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه‌ها

در اجرای تبصره ۴ ماده ۵ سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان منصوب می‌شوید.

انتظار دارد در راستای منویات مقام معظم رهبری واهتمام به قوانین و اسناد مصوب کشور در حوزه خانواده و جوانی جمعیت، ضمن بهره گیری مطلوب از کلیه ظرفیت‌های موجود: باهمکاری مؤثر سایر اعضای محترم و دستگاه‌های متولی امر نسبت به تحقق کامل سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان نهایت اهتمام خویش را مصروف دارید.

توفیقات روز افزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله، خدمت رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی وبه ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسالت می‌نمایم.